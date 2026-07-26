¡Continúa la gresca de España y Argentina tras el Mundial! Dani Olmo no acepta las disculpas del Ratón Ayala

Dani Olmo, campeón del mundo con España, criticó las disculpas de Roberto ‘Ratón’ Ayala tras el puñetazo del exfutbolista en el Mundial 2026

Dani Olmo continúa con las críticas a la selección argentina | Reuters

La final del Mundial 2026 continúa bajo la lupa por algunas imágenes polémicas que surgieron tras el pitazo final. La conducta antideportiva de algunos integrantes de la selección argentina frente a los futbolistas de España generó críticas, entre ellas el golpe que Roberto ‘Ratón’ Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste, le propinó a Dani Olmo durante la celebración del título de la Roja. Aunque el exfutbolista argentino ofreció disculpas por el incidente, sus palabras no lograron cerrar la controversia.

Dani Olmo habló sobre el episodio en una entrevista con el Diari de Terrassa, donde fue cuestionado por el golpe que recibió durante los festejos de la Copa del Mundo. El mediocampista del Barcelona criticó la postura del Ratón Ayala y señaló que, por las circunstancias en las que ocurrió el incidente, las disculpas del argentino no reflejaron un arrepentimiento sincero.

“Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, indicó el jugador azulgrana.

La polémica no se limitó al enfrentamiento entre el Ratón Ayala y Dani Olmo, ya que la actuación de algunos jugadores argentinos también recibió cuestionamientos de la prensa internacional y de los aficionados. Una de las imágenes que generó mayor rechazo mostró a Nahuel Molina en un episodio de agresión frente a Rodri, ganador del Balón de Oro y una de las figuras principales de España durante la conquista del Mundial 2026.

“Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad. Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande”, resaltó el mediocampista.

Después de expresar su postura sobre el comportamiento del Ratón Ayala, Dani Olmo evitó extender la polémica y prefirió enfocarse en el logro histórico de la selección española. La Roja conquistó su segunda Copa del Mundo y sumó un nuevo capítulo a su historia, con un título que la consolidó como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

“Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, sentenció.

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