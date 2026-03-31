RD Congo vs Jamaica en vivo: ¿Quién gana la final del repechaje rumbo al Mundial 2026?

El repechaje Intercontinental del Mundial 2026 llega a su recta final: RD Congo y Jamaica pelearán un boleto en el Estadio Akron de Guadalajara

RD Congo vs Jamaica, en vivo online el repechaje Intercontinental | Claro Sports

El emotivo mensaje a la RD Congo

El presidente de la República Democrática del Congo envía un mensaje sumamente emotivo previo al juego donde definirán su destino en el Mundial 2026: “En vísperas del decisivo partido contra Jamaica en la repesca intercontinental para la clasificación a la Copa Mundial de 2026, deseo, en nombre de todo el pueblo congoleño y en el mío propio, enviarles un mensaje de confianza, orgullo y ánimo. Mañana, no solo pisarán un campo de fútbol. Llevarán consigo la bandera de la República, el orgullo de más de 100 millones de congoleños y la esperanza de un pueblo que cree en su talento, su valentía y su compromiso. Los exhorto a jugar con disciplina, solidaridad y control, pero también con ese espíritu adicional que distingue a los grandes equipos en los partidos importantes.

Se siente el espíritu mundialista

Guadalajara se pinta de azul: aficionados de la República Democrática del Congo llegan a las inmediaciones del Estadio Akron para apoyar a su selección.

La fiebre mundialista ⚽️🕺😎



RD Congo 🇨🇩 pic.twitter.com/wcsnDUsXs4 — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) March 31, 2026

¿A qué hora juegan RD Congo vs Jamaica en el Estadio Akron de Guadalajara hoy 31 de marzo?

La República Democrática del Congo y Jamaica se juegan la vida en el Estadio Akron de Zapopan, en un duelo sin margen de error que definirá a uno de los últimos clasificados al Mundial 2026. Los Leopardos llegan con una trayectoria ascendente: pese a una fase irregular en las eliminatorias africanas, supieron recomponerse para finalizar segundos de su grupo y posteriormente eliminar a potencias como Camerún y Nigeria en los playoffs. Ya en territorio mexicano, el conjunto de Sébastien Desabre ha mantenido el impulso, respaldado por una victoria 2-0 ante Bermudas y por el buen momento ofensivo de nombres como Fiston Mayele, Yoane Wissa y Cédric Bakambu, que perfilan a RD Congo como un equipo peligroso en transiciones y con pegada.

Del otro lado, Jamaica afronta esta última oportunidad con la presión de haber dejado escapar el boleto directo en la Concacaf, aunque respondió en el arranque del repechaje con un triunfo 1-0 sobre Nueva Caledonia. El técnico interino Rudolph Speid ha optado por un planteamiento pragmático, pero con margen para potenciar su talento ofensivo, especialmente si decide dar mayor protagonismo a jugadores como Leon Bailey y Bobby De Cordova-Reid. En un choque inédito entre ambas selecciones, el equilibrio entre solidez defensiva y eficacia en ataque será determinante. El premio es mayúsculo: el ganador no solo asegurará su presencia en la Copa del Mundo, sino que se instalará en el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, en un sector que exigirá competitividad desde el primer partido.

México (CDMX): 21:00 horas

21:00 horas Centroamérica : 21:00 horas

: 21:00 horas Estados Unidos : 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)

: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT) Colombia : 22:00 horas

: 22:00 horas Argentina: 00:00 horas (del día siguiente)

¿Quién transmite en vivo el repechaje Intercontinental en México y dónde ver por TV y online?

Con una capacidad para 46,355 espectadores, el Estadio Akron de Zapopán, en las inmediaciones de Guadalajara, será el escenario del decisivo enfrentamiento entre la República Democrática del Congo y Jamaica, duelo que otorgará uno de los últimos boletos rumbo al Mundial 2026. Bajo este contexto, la exigencia es máxima: ninguno de los dos equipos tiene margen de error en un partido que se perfila como una auténtica final. El inmueble tapatío lucirá lleno, luego de que se reportara la venta completa de boletos, generando un ambiente que ya anticipa tintes mundialistas en uno de los recintos que también funcionará como ensayo previo de cara a la próxima Copa del Mundo.

La expectativa no solo está en la cancha, sino también en todo lo que rodea a este choque de alta tensión. En Claro Sports te mantendremos informado de absolutamente todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante los repechajes rumbo a 2026, con nuestro ya clásico minuto a minuto. Desde las jugadas más determinantes hasta el ambiente en las gradas y las reacciones alrededor del partido, tendrás cada detalle al instante para no perderte nada de este vibrante compromiso.

México : TUDN y Vix

: TUDN y Vix Centroamérica : TUDN, Tigo y VIX

: TUDN, Tigo y VIX Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo

Fox Sports y Telemundo Colombia y Argentina: Directv Sports

RD Congo vs Jamaica: alineaciones al momento

El planteamiento táctico de la República Democrática del Congo se mantiene como una incógnita en la previa, aunque todo apunta a que Sébastien Desabre insistirá con su 4-1-4-1, un esquema poco convencional que puede generar incomodidad en sus rivales. La disposición de un mediocentro fijo por detrás de una línea de cuatro volantes permite equilibrar al equipo entre fases defensivas y transiciones, además de poblar el carril central para dificultar la progresión rival. En un contexto de eliminación directa, este sistema puede ser clave para cerrar espacios y apostar por salidas rápidas, especialmente aprovechando la movilidad de sus extremos.

Del otro lado, Steve McClaren enfrenta una decisión estratégica importante con Jamaica: mantener el 4-2-3-1 que le ha dado estabilidad o ajustar su estructura para contrarrestar el dibujo congoleño. El doble pivote le brinda control y protección defensiva, pero también podría verse superado numéricamente en el medio si el rival logra imponer su bloque de cuatro mediocampistas. En ese sentido, el duelo táctico pasará por quién logra adueñarse de la zona central y cómo se gestionan las transiciones, en un partido donde los detalles y la capacidad de adaptación pueden definir el resultado.

RD Congo : Lionel Mpasi, Joris Kayembe, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Samuel Moutoussamy, Meschack Elia, Yoane Wissa, Ngal’ayel Mukau, Theo Bongonda y Cedric Bakambu

: Lionel Mpasi, Joris Kayembe, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Samuel Moutoussamy, Meschack Elia, Yoane Wissa, Ngal’ayel Mukau, Theo Bongonda y Cedric Bakambu Jamaica: Andre Blake, Joël Latibeaudiere, Ethan Pinnock, Damion Lowe, Gregory Leigh, Isaac Hayden, Karoy Anderson, Leon Bailey, Bobby De Cordova-Reid, Demarai Gray y Bailey Cadamarteri

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del repechaje mundialista 2026 en caso de empate?

El repechaje mundialista rumbo a 2026 se define bajo un formato de eliminación directa a partido único, lo que condiciona por completo los criterios de desempate. No existen ventajas acumuladas ni reglas complementarias como el gol de visitante, por lo que cada enfrentamiento debe resolverse en el mismo encuentro. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el partido se extiende a una prórroga compuesta por dos tiempos extra de 15 minutos cada uno, manteniendo la igualdad de condiciones para ambos equipos en un escenario de máxima exigencia física y mental.

Si la paridad persiste después del tiempo extra, el clasificado se determina mediante una tanda de penales. Cada selección ejecuta inicialmente cinco disparos desde el punto penal de manera alternada y, si el empate continúa, se procede a la muerte súbita hasta que uno logre la ventaja definitiva. De esta forma, el sistema elimina cualquier ambigüedad: no hay margen para especulación ni criterios adicionales, y cada serie se resuelve de manera directa, ya sea en el tiempo reglamentario, la prórroga o desde los once pasos.

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