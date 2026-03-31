Italia brilla lejos del fútbol: se queda sin Mundial, pero alcanza la cima en otros deportes

La selección italiana suma tres Copas del Mundo sin clasificarse, mientras que Jannik Sinner domina el tenis y Kimi Antonelli se impone en la Fórmula 1

Italia vuelve a quedar fuera del Mundial | Reuters

Italia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en el fútbol. La selección quedó fuera del Mundial de 2026 tras caer en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina, lo que representó su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo. Este resultado prolonga su crisis futbolística desde que ganó su último título en el 2006.

Sin embargo, fuera del fútbol, el panorama deportivo del país presenta un desarrollo sostenido en distintas disciplinas. En los últimos años, Italia ha logrado posicionarse entre los protagonistas en escenarios internacionales, como es el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno y Verano, así como en deportes individuales como el tenis y la Fórmula 1.

Juegos Olímpicos: resultados constantes en el medallero

Italia ha mantenido presencia constante en el podio olímpico en los ciclos recientes. En Paris 2024, la delegación alcanzó 40 medallas, con 12 oros, 13 platas y 15 bronces, igualando el récord histórico conseguido en Tokyo 2020. Este resultado la ubicó dentro de las principales potencias del medallero.

El equipo estuvo conformado por más de 400 atletas, encabezados por Arianna Errigo y Gianmarco Tamberi como abanderados. La delegación combinó trayectorias consolidadas con nuevas incorporaciones, lo que permitió mantener presencia en distintas disciplinas a lo largo de la competencia.

Entre los resultados, destacaron logros en varias disciplinas. En tenis, Sara Errani y Jasmine Paolini obtuvieron el oro en dobles femenil, mientras que Lorenzo Musetti consiguió el bronce en individual masculino, lo que representó una medalla para Italia en esta categoría después de varias décadas.

Lorenzo Musetti se subió al podio en Paris 2024 | IMAGN IMAGES via Reuters

En atletismo, Nadia Battocletti alcanzó la plata en los 10,000 metros, marcando un resultado relevante para el país en esa prueba. En natación, Thomas Ceccon obtuvo el oro en los 100 metros espalda, sumando otro resultado dentro del programa acuático.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, Italia también firmó una actuación destacada con 30 medallas, distribuidas en 10 oros, seis platas y 14 bronces, ubicándose entre las primeras posiciones del medallero.

Tenis: consolidación en la élite internacional

El tenis italiano ha logrado consolidarse en el circuito profesional con figuras que han alcanzado posiciones destacadas en el ranking mundial. Jannik Sinner se ha convertido en uno de los principales referentes tras conseguir títulos en torneos importantes, como Indian Wells y Miami Open este 2026 y sumar campeonatos de Grand Slam. Además es el primer tenista italiano en ganar tres títulos de Grand Slam, y se mantiene en el segundo lugar del raking de la ATP con 12,400.

Jannik Sinner campeón Australian Open 2025 | DAVID GRAY / AFP

Su presencia constante en instancias finales ha sido acompañada por un volumen competitivo que lo mantiene dentro de la conversación en los torneos más importantes del calendario. Esto ha permitido que Italia tenga representación continua en fases decisivas, algo que durante años fue limitado en el circuito masculino.

Automovilismo: irrupción de una nueva generación

El automovilismo italiano también ha registrado un cambio en su panorama reciente con la aparición de nuevos talentos en la Fórmula 1. Entre ellos destaca Andrea Kimi Antonelli, quien ha comenzado a ocupar un lugar relevante dentro de la categoría.

El piloto logró resultados que lo colocaron en el centro de la competencia, incluyendo victorias en Grandes Premios como China y Japón de este 2026. Estos resultados le permitieron posicionarse dentro de la clasificación general y asumir el liderato del campeonato en una etapa temprana de su trayectoria.

Kimi Antonelli disfrutó su primera victoria en Fórmula 1 | Reuters

A su corta edad, Antonelli ha sumado registros que lo colocan entre los pilotos más jóvenes en alcanzar este tipo de resultados dentro de la Fórmula 1. Su desempeño se ha traducido en presencia constante en las primeras posiciones, lo que ha tenido impacto directo en la lucha por el campeonato.

Voleibol: dominio en ambas ramas

El voleibol italiano ha mantenido resultados constantes en competencias internacionales. La selección femenina logró el campeonato mundial en 2025, tras haber obtenido el oro olímpico en Paris 2024 y el título en la Liga de Naciones ese mismo año.

En la rama masculina, el equipo también ha sumado títulos, incluyendo un bicampeonato mundial reciente. Estos resultados posicionan a Italia como uno de los países con mayor presencia en la disciplina.

Béisbol: avance en el escenario internacional

El béisbol italiano también ha mostrado avances en el plano internacional, con una selección que ha logrado competir en torneos de alto nivel. La participación en el Clásico Mundial de Béisbol permitió observar una evolución en el rendimiento colectivo del equipo.

Sigue en vivo el Venezuela vs Italia. | Megan Briggs / Getty vía AFP

En la edición más reciente, Italia alcanzó por primera vez las semifinales del torneo, lo que representó su mejor resultado histórico en esta competencia, pese a que cayeron ante Venezuela, que a la postre fue campeón. En su camino superó a selecciones como Puerto Rico en la fase de eliminación directa, además de obtener resultados en la fase de grupos frente a equipos como México y Estados Unidos.

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