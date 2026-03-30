¡El Mundial desde casa! CDMX planea suspender clases y aplicar home office durante la Copa del Mundo

Con el objetivo de agilizar la movilidad en la capital de la República durante los días de partido

Sin clases y con home office en México durante el Mundial. | Reuters.

La Ciudad de México ya comienza a preparar su logística para la Copa del Mundo 2026 y una de las medidas que analiza el gobierno capitalino es la suspensión de clases, además de impulsar el trabajo desde casa (home office) durante los días de partido en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ya se solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) evaluar la posibilidad de cancelar actividades escolares en las fechas en las que se disputarán los encuentros, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar condiciones adecuadas para los aficionados.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la intención es reducir el tránsito en la ciudad. “Hemos solicitado a distintas áreas, a la Secretaría de Educación Pública, para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases”, señaló.

Además, hizo un llamado a las coordinaciones empresariales para que permitan el home office. “Que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como en la pandemia, y desde ahí lo puedan llevar a cabo”, explicó.

Brugada también destacó que esta estrategia busca que la población disfrute del Mundial sin complicaciones. “Garantizar que haya las condiciones más favorables para que haya menos tránsito, para que haya mejores condiciones para que la población también pueda disfrutar de estos eventos”, afirmó.

La medida contempla los cinco partidos que se jugarán en la capital, por lo que el gobierno local busca una coordinación entre autoridades, empresas y ciudadanía para facilitar la operación durante el torneo.

¿Qué días habría suspensión de clases y home office en la CDMX por el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario de la FIFA, estos son los partidos que se jugarán en la capital:

Jueves 11 de junio | México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio | Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio | México vs rival del repechaje UEFA (Dinamarca o Chequia)

Martes 30 de junio | Dieciseisavos de final

Domingo 5 de julio | Octavos de final

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