Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo A y quiénes son los rivales de México en la Copa del Mundo?

Con el pase de Chequia a través del repechaje de la UEFA, así queda el panorama de la selección mexicana para la próxima justa mundialista

Los partidos de México en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la selección mexicana de fútbol ya conoce al rival que faltaba dentro de su grupo mundialista. Este martes 31 de marzo Chequia selló su boleto a la Copa del Mundo, luego de vencer en penaltis a Dinamarca en el repechaje de la UEFA, con lo que se completó el sector del Tricolor. El pasado 5 de diciembre de 2025 el sorteo de la fase de grupos emparejó a México con Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor de la Ruta D de la repesca europea, en donde participaron Chequia, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Chequia y Dinamarca fueron los países ganadores de sus respectivas llaves, citándose en el juego final por el pase al Mundial 2026. Allí el conjunto checo se impuso en penaltis, asegurando su lugar en el Grupo A de la justa mundialista.

México en el Mundial 2026: así quedó el Grupo A para la Copa del Mundo

Con el pase de Chequia a la Copa del Mundo 2026, quedó definido el grupo de la selección mexicana para la máxima justa. El Grupo A estará conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y la mencionada selección europea. El calendario de partidos queda de la siguiente manera, con fechas, sedes y horarios:

Partido 1 | Grupo A | México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas | CDMX

| Jueves 11 de junio | 15:00 horas | CDMX Partido 2 | Grupo A | Corea del Sur vs Chequia | Jueves 11 de junio | 22:00 horas | Guadalajara

| Jueves 11 de junio | 22:00 horas | Guadalajara Partido 25 | Grupo A | Chequia vs Sudáfrica | 12:00 horas | Atlanta

| 12:00 horas | Atlanta Partido 28 | Grupo A | México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas | CDMX

| Jueves 18 de junio | 21:00 horas | CDMX Partido 53 | Grupo A | México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas | CDMX

| Miércoles 24 de junio | 21:00 horas | CDMX Partido 54 | Grupo A | Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas | Monterrey

Mundial 2026: perfiles de los rivales de México en la Copa del Mundo

Sudáfrica

Sudáfrica regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010 tras quedarse con el liderato de su grupo en las eliminatorias de la CAF, superando por un punto a Nigeria y Benin. El equipo dirigido por Hugo Broos logró la clasificación pese a un proceso marcado por la polémica, luego de que se le retirara un triunfo 2-0 sobre Lesotho por la alineación indebida de Teboho Mokoena. Con este resultado, los Bafana Bafana rompe una racha de tres ausencias consecutivas en Mundiales.

De cara a México, Estados Unidos y Canadá 2026, Sudáfrica buscará superar por primera vez la fase de grupos, instancia en la que quedó eliminado en 1998, 2002 y 2010. El conjunto africano apuesta por una base sólida con jugadores como Lyle Foster, Ronwen Williams y Oswin Appollis, en un sistema enfocado en orden defensivo y transiciones rápidas, con el objetivo de competir en un formato ampliado que abre nuevas posibilidades en la justa mundialista.

Sudáfrica, primer rival de México | KHALED DESOUKI / AFP

Corea del Sur

Corea del Sur aseguró su presencia en el Mundial 2026 tras completar un proceso eliminatorio invicto en 16 partidos, logrando así su undécima clasificación consecutiva y la duodécima en su historia. El equipo dirigido por Myung-bo Hong se mantiene como una de las selecciones más constantes de Asia y será rival de México en la segunda jornada del torneo, lo que representa un desafío inmediato por su regularidad competitiva.

Con figuras como Heung-min Son, Min-jae Kim y Kang-in Lee, el conjunto surcoreano combina experiencia internacional y presencia en clubes europeos. Su estilo de juego se basa en la posesión, salida desde el fondo y proyección por las bandas, una propuesta que ha sostenido su crecimiento desde su histórico cuarto lugar en 2002 y que ahora pondrá a prueba al Tri en la Copa del Mundo.

Corea del Sur será la segunda prueba | Action Images vía Reuters/Andrew Boyers

Chequia

Por su parte, Chequia volvió a clasificar a un Mundial por primera vez desde Alemania 2006, cuando contaba con figuras como Petr Cech, Pavel Nedved, Jan Koller y Tomas Rosicky. En su camino reciente, se quedaron cerca de Qatar 2022 tras caer en tiempo extra ante Suecia en el repechaje.

En las eliminatorias rumbo a 2026, el equipo checo finalizó en el segundo lugar del Grupo L, solo por detrás de Croacia, lo que le permitió acceder a la repesca, donde consiguió su clasificación al imponerse a Irlanda y Dinamarca. Dentro de su plantilla destacan jugadores como Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, Ladislav Krejcí, del Wolverhampton, y el portero Matej Kovar, del PSV.

Pavel Sulc anotó el primer gol checo con una espectacular volea | Reuters

México en el Mundial 2026: ¿Quiénes son los jugadores destacados del Grupo A?

Raúl Jiménez | México

Raúl Jiménez es el hombre gol de la selección mexicana de fútbol. El delantero del Fulham, de 34 años de edad, cuenta con un amplio palmarés que incluye la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dos títulos de Copa Oro, una Concacaf Nations League y tres participaciones mundialistas con México (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

Durante su carrera ha defendido la playera del América en México, el Atlético de Madrid en España, el Benfica en Portugal y el Wolverhampton en Inglaterra, además de su actual paso por el Fulham. Es el tercer máximo goleador en la historia del Tricolor, solo detrás de Javier ‘Chicharito’ Hernández y de Jared Borgetti.

Raúl Jiménez se acerca al récord goleador de Jared Borgetti con México | Imago7

Lyle Foster | Sudáfrica

Lyle Foster es el futbolista más valioso de la selección sudafricana (10 millones de euros). Con 25 años de edad, el delantero nacido en Soweto milita en el Burnely de la Premier League, club con el que registra tres goles y dos asistencias en 23 apariciones en la actual temporada. Inició su carrera con el Orlando Pirates de su país, sin embargo en 2019 dio el salto a Europa con el Monaco. Desde entonces ha pasado por el balompié de Bélgica, Portugal e Inglaterra.

A nivel selección Foster tiene 10 goles marcados en 25 encuentros. En la pasada Copa de África marcó dos tantos en la fase de grupos.

Lyle Foster, el poder ofensivo de Sudáfrica | Reuters

Heung-min Son | Corea del Sur

Pasan los años y Heung-min Son continúa como la cara visible de la selección de Corea del Sur. Si bien en la plantilla hay elementos de la talla de Kang-in Lee (PSG) y Min-jae Kim (Bayern Munich), Son es el capitán que lidera a su país. Mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, así como subcampeón de la Copa Asia en 2015.

Durante su trayectoria Son ha pasado por las filas del Hamburgo y Bayer Leverkusen en Alemania, Tottenham en Inglaterra (club en el que disputó 10 temporadas) y LAFC en Estados Unidos, donde actualmente milita. La selección mexicana ya lo enfrentó en la fase de grupos de Rusia 2018.

Son Heung-Min, figura del Corea del Sur | Imago7

Patrik Schick | Chequia

Otro delantero en la lista es Patrik Schick, figura de Chequia que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania. Con 30 años de edad, el nacido en Praga aporta liderazgo y goles en la plantilla checa. En la presente Bundesliga tiene nueve goles y tres asistencias en 21 juegos, mientras que con selección registra 25 tantos en 51 apariciones.

El checo, de 1.91 metros de estatura, cuenta con experiencia en dos Eurocopas (2020 y 2024), resaltando su primera aparición en la que marcó cinco goles en la misma cantidad de compromisos. Si hablamos de sus clubes, antes de llegar al Leverkusen pasó por el Leipzig, Roma, Sampdoria, Bohemians 1905 y Sparta Praga.

Patrik Schick, el 10 de Chequia que amenaza a México | Reuters

Mundial 2026: ¿Cuál es el Grupo de la Muerte?

Una vez definidos los grupos, el sector I es considerado el ‘Grupo de la Muerte’ debido a la presencia de la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland, la Senegal de Sadio Mané y el vencedor del repechaje entre Irak y Bolivia. El combinado francés es dos veces campeón del mundo, vigente subcampeón mundial y tercer lugar en la última UEFA Nations League; el cuadro noruego, que regresa tras 28 años de ausencia, cuenta con el poderío ofensivo del goleador del Manchester City y de la Premier League; mientras que el conjunto africano disputó la pasada final de la Copa África.

Otros de los grupos destacados son el E, con Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador; así como el L con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Kylian Mbappé y Francia, en el ‘Grupo de la Muerte’ | Reuters

Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo?

A falta de que se confirmen a las últimas dos selecciones invitadas (mismas que saldrán de las finales del repechaje intercontinental RD del Congo vs Jamaica e Irak vs Bolivia), los 12 grupos del Mundial 2026 quedan de la siguiente forma:

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Chequia

Grupo B Canadá Bosnia y Herzegovina Qatar Suiza

Grupo C Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D Estados Unidos Paraguay Australia Turquía

Grupo E Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F Países Bajos Japón Suecia Túnez

Grupo G Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda

Grupo H España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

Grupo I Francia Senegal Irak | Bolivia Noruega

Grupo J Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K Portugal RD Congo | Jamaica Uzbekistán Colombia

Grupo L Inglaterra Croacia Ghana Panamá



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