Mundial de 64 selecciones: así cambiarían los grupos, partidos y boletos para 2030

Un Mundial con 64 selecciones tendría 16 grupos, 128 partidos y más cupos, pero obligaría a reformar todas las eliminatorias

La FIFA prepara un Mundial de 128 partidos. Imago 7

La FIFA analiza la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones desde la edición de 2030, un formato que mantendría grupos de cuatro integrantes, pero elevaría la competencia a 16 sectores. Bajo esta estructura, la fase inicial tendría 96 partidos y avanzarían los dos primeros lugares de cada grupo, por lo que ya no sería necesario clasificar a los mejores terceros.

El torneo alcanzaría un total de 128 encuentros, 24 más que el Mundial de 2026, mientras que todas las confederaciones tendrían que modificar sus procesos eliminatorios. Una proyección proporcional otorgaría 21 plazas a UEFA, 12 a África, 11 a Asia, ocho a Concacaf, ocho a Conmebol, una a Oceanía y tres mediante repechaje intercontinental. LEE LA NOTA COMPLETA

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