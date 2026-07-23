Luis de la Fuente critica a Argentina tras la final del Mundial 2026: “Es inadmisible”

El técnico campeón con España cuestionó los incidentes posteriores al partido y destacó la respuesta de sus futbolistas ante las provocaciones

Luis de la Fuente se lanza contra Argentina | Reuters

Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, se refirió a los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026, en la que su equipo derrotó 1-0 a Argentina en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. En entrevista con TV, el entrenador español rechazó las reacciones de algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico argentino una vez concluido el encuentro. De la Fuente explicó que no observó los hechos en el momento porque se encontraba celebrando el campeonato con sus jugadores y colaboradores. Después de revisar las imágenes, calificó lo sucedido como una conducta que no debe presentarse en una final de Copa del Mundo.

“En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir”, afirmó De la Fuente. El entrenador también señaló que los protagonistas involucrados cuentan con experiencia internacional y pertenecen a una selección dirigida por un técnico al que había reconocido durante los días previos al partido.

Los enfrentamientos posteriores a la final involucraron a jugadores de ambas selecciones y a integrantes del cuerpo técnico argentino. Entre los episodios mencionados aparecen Leandro Paredes con Eric García y Gavi, además de Roberto Ayala con Dani Olmo. La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar lo ocurrido al término del encuentro.

De la Fuente contrastó esos hechos con la respuesta de los integrantes de la selección española durante los festejos. “Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, expresó el seleccionador.

El entrenador también repasó las condiciones que España enfrentó durante el torneo. La concentración comenzó en Las Rozas y se extendió durante 52 días, periodo en el que el equipo recorrió alrededor de 24 mil kilómetros entre las distintas sedes del Mundial.

“Han sido 24.000 kilómetros, humedad, poco descanso… Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar”, explicó. España obtuvo su segundo campeonato mundial 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

De la Fuente también respaldó a Rodri, elegido Balón de Oro del Mundial, al considerarlo el mejor jugador del mundo en su posición pese a llegar después de una lesión de rodilla. Asimismo, destacó la evolución de Lamine Yamal durante la competencia y agradeció el respaldo recibido desde España a lo largo del torneo.

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