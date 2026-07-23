¡Insólito! Aficionados de Argentina junta firmas para repetir la Final del Mundial 2026: ¿Lo lograrán?

Una petición digital cuestiona el arbitraje de Slavko Vinčić, pero las firmas no tienen poder para cambiar el resultado oficial

Aficionados argentinos piden revancha ante España | Reuters

La derrota de Argentina ante España en la Final del Mundial 2026 todavía genera reacciones entre un sector de la afición albiceleste. Miles de seguidores firmaron una petición digital para solicitar que el partido por el título vuelva a disputarse, luego de señalar supuestos errores arbitrales que, desde su perspectiva, afectaron el desarrollo del encuentro.

La iniciativa fue publicada en la plataforma Change.org por una aficionada identificada como Gisela Sánchez. La campaña, que inicialmente superó las 65 mil firmas y posteriormente se acercó a las 80 mil, pide a la FIFA revisar la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić durante el juego celebrado el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Sin embargo, reunir miles de apoyos en internet no significa que el organismo rector del futbol esté obligado a analizar nuevamente el resultado. Este tipo de peticiones representan una manifestación de inconformidad de los aficionados, pero no forman parte de los procedimientos deportivos establecidos para presentar una protesta oficial.

¿Por qué aficionados de Argentina juntan firmas para repetir la Final del Mundial 2026?

Los responsables de la campaña aseguran que existieron decisiones arbitrales que perjudicaron a Argentina frente a España. El texto publicado en Change.org señala principalmente la forma en que Vinčić sancionó algunas faltas y solicita que la FIFA revise lo sucedido durante la Final. No obstante, la petición no presenta pruebas verificadas de alguna irregularidad que permita cuestionar legalmente el marcador.

La protesta surgió después de que Argentina se quedara a un paso de conquistar su segundo campeonato mundial consecutivo. Pese al resultado, miles de personas se reunieron en diferentes puntos del país sudamericano para reconocer el recorrido de la selección dirigida por Lionel Scaloni y despedir al equipo tras su participación en el torneo.

No es la primera campaña de este tipo durante la Copa del Mundo. Aficionados franceses también juntaron firmas para solicitar que se repitiera la semifinal perdida contra España, debido a una jugada anterior al penalti que abrió el marcador. Aquella iniciativa tampoco modificó el resultado ni detuvo la continuación del campeonato.

¿Se pueden repetir los partidos de una Copa del Mundo? Esto dice la FIFA

Las firmas reunidas en una plataforma digital no tienen validez dentro de los reglamentos de la FIFA. Para que un encuentro pueda ser revisado o repetido, tendría que presentarse una situación excepcional contemplada por las normas de la competencia y seguirse un procedimiento oficial por parte de alguna de las federaciones participantes.

Además, la Regla 5 de las Leyes de Juego establece que las decisiones del árbitro relacionadas con los hechos ocurridos durante el partido, incluida la validez de un gol y el resultado del encuentro, son definitivas. Una decisión tampoco puede modificarse después de que el juego fue reanudado o cuando el árbitro dio por terminado el partido y abandonó el terreno de juego.

Una repetición podría ordenarse únicamente ante hechos ajenos a una interpretación arbitral normal, como una aplicación incorrecta de las reglas, un problema administrativo, la utilización de un futbolista no elegible o una resolución de los órganos judiciales de la FIFA. Una inconformidad por faltas, tarjetas o decisiones tomadas durante una jugada no es suficiente para anular una Final.

Por esa razón, la petición de los aficionados argentinos tiene pocas posibilidades de prosperar. Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no ha presentado públicamente una protesta reglamentaria que cuestione el resultado, mientras que la FIFA mantiene el triunfo de España como definitivo.

Final del Mundial 2026: ¿Quién ganó y cómo quedó el marcador?

España conquistó el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en la Final disputada el 19 de julio. El partido terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y tuvo que definirse en la prórroga en el estadio ubicado en Nueva Jersey.

Ferran Torres marcó el único gol del encuentro al minuto 106. El delantero español, quien había ingresado como suplente, aprovechó una acción ofensiva para vencer al guardameta Emiliano Martínez y darle a España su segunda Copa del Mundo, después del campeonato obtenido en Sudáfrica 2010.

Argentina terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo agregado de la segunda mitad. De acuerdo con las estadísticas oficiales de FIFA, España tuvo mayor posesión del balón y realizó 20 intentos de gol, mientras que la selección argentina registró dos disparos durante el encuentro.

El marcador de 1-0 permanece registrado como el resultado oficial de la Final. Aunque la campaña puede continuar sumando firmas y mantener la conversación en redes sociales, no existe un mecanismo que permita a los aficionados ordenar la repetición de un partido de la Copa del Mundo.

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