Bacteria legionella: ¿¿Qué es, cuáles son los síntomas de la legionelosis y cómo se contagia?

Un brote de legionelosis en Nueva York ha confirmado más de 76 casos y cinco muertes. La bacteria Legionella se propaga mediante la inhalación de microgotas en sistemas de agua contaminados

Legionelosis WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU / Science Photo Library via AFP

Un reciente brote de legionelosis en Nueva York ha encendido las alertas sanitarias, tras reportarse varias muertes y decenas de casos confirmados. Las autoridades locales han activado protocolos de prevención y seguimiento, mientras los hospitales atienden a los pacientes afectados. Este hecho vuelve a poner en la mira a la bacteria Legionella, causante de una enfermedad respiratoria que puede ser grave, especialmente en adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La Legionella es un bacterio que se encuentra en ambientes acuáticos, como torres de enfriamiento, sistemas de agua caliente, jacuzzis o humidificadores. Su propagación se relaciona principalmente con la inhalación de microgotas contaminadas, y no por contacto directo de persona a persona. Esto hace que la prevención dependa del mantenimiento adecuado de instalaciones y la higiene ambiental.

Los síntomas de la legionelosis suelen ser similares a los de otras infecciones respiratorias, lo que puede complicar su diagnóstico temprano. Desde fiebre y tos hasta dolores musculares y problemas respiratorios graves, esta enfermedad requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones e incluso la muerte en casos severos.

Brote de legionelosis causa muertes en Nueva York: ¿cuántos casos van?

Hasta el momento, el brote en Nueva York ha dejado al menos cinco fallecidos y más de 76 casos confirmados de legionelosis. Los casos se concentran principalmente en zonas urbanas con infraestructura de agua compleja, donde la bacteria puede proliferar en torres de enfriamiento y sistemas de calefacción. Las autoridades han iniciado la investigación epidemiológica para identificar los focos de contaminación y aplicar medidas correctivas, incluyendo la limpieza y desinfección de los sistemas afectados.

Los hospitales locales mantienen vigilancia estricta y se recomienda a los ciudadanos estar atentos a síntomas respiratorios, especialmente aquellos con factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados.

¿Qué es la legionelosis, enfermedad provocada por la bacteria Legionella?

La legionelosis es una enfermedad causada por la bacteria Legionella, que se encuentra de forma natural en agua dulce y puede multiplicarse en sistemas de agua artificiales como torres de enfriamiento, depósitos y spas. Su manifestación clínica varía desde la forma leve llamada fiebre de Pontiac hasta la forma grave conocida como enfermedad del legionario, que provoca neumonía severa.

El riesgo aumenta en edificios con sistemas de agua poco mantenidos, hospitales, hoteles o lugares con agua estancada a temperatura tibia, ya que la bacteria se reproduce rápidamente en esas condiciones. Por eso, la legionelosis se considera una enfermedad ambiental, y su control depende de protocolos de limpieza, monitoreo y mantenimiento de instalaciones acuáticas.

¿Cuáles son los síntomas de la legionelosis y en cuánto tiempo aparecen?

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar, dolores musculares y fatiga, además de escalofríos y malestar general. En casos graves, la enfermedad puede evolucionar a neumonía severa, lo que requiere hospitalización inmediata.

La incubación de la bacteria suele ser de 2 a 10 días después de la exposición, aunque algunos pacientes pueden presentar signos leves a partir del segundo día. Debido a la similitud con otras infecciones respiratorias, es fundamental acudir a un centro médico si se presentan síntomas, especialmente si se ha estado expuesto a sistemas de agua potencialmente contaminados.

¿Cómo se contagia la legionelosis y qué hacer para evitarla?

La legionelosis no se transmite de persona a persona. Su contagio ocurre principalmente por inhalación de microgotas de agua contaminada con Legionella, como las que se producen en torres de enfriamiento, jacuzzis, sistemas de calefacción o duchas con agua estancada.

Para prevenir la infección, las autoridades recomiendan:

Mantener limpios y desinfectados sistemas de agua y torres de enfriamiento.

Revisar temperaturas del agua para evitar que la bacteria se reproduzca (entre 25 y 50 °C).

Evitar la exposición a vapores o aerosoles sospechosos en edificios con historial de contaminación.

Consultar al médico ante cualquier síntoma respiratorio tras estar en lugares con riesgo de Legionella.

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