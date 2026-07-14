¡Polémica en Francia vs España! Olise llega tarde sobre el tobillo de Rodri: ¿Era tarjeta roja?

El futbolista francés impactó con los tacos el tobillo izquierdo del capitán de España al minuto 14, pero el árbitro solo señaló la falta

La entrada de Olise sobre el tobillo de Rodri | Reuters

La semifinal entre Francia y España del Mundial 2026 registró una acción arbitral discutida durante los primeros minutos del encuentro disputado en Dallas. Michael Olise realizó una entrada sobre Rodri en la media cancha, pero el árbitro Ivan Barton únicamente señaló la falta.

La jugada ocurrió al minuto 14, cuando el capitán de España controlaba el balón y realizó un toque con la pierna izquierda. Olise llegó después de la acción e intentó disputar la pelota mediante una barrida.

El futbolista francés clavó los tacos en la parte externa del tobillo izquierdo del mediocampista. El contacto provocó que la articulación del mediocampista español se doblara mientras ambos jugadores caían sobre el terreno de juego.

Olise KICKED THROUGH Rodris ankle with his studs this is 100% a RED CARD HOWS HE NOT GOTTEN A YELLOW CARD pic.twitter.com/lLQJRn2M8L — Danis (@DanisMCFC) July 14, 2026

Barton sancionó la infracción, aunque no mostró tarjeta roja al jugador del Bayern Munich. De acuerdo con las imágenes de la transmisión, el VAR tampoco llamó al árbitro para realizar una revisión en el monitor.

La acción abrió el debate sobre una posible expulsión debido al punto de contacto, la intensidad de la barrida y el riesgo para la integridad física de Rodri. Olise permaneció en el partido después de la decisión arbitral.

La entrada se produjo antes de la jugada de penalti con la que España tomó ventaja de 1-0 en Dallas. El encuentro definirá al primer clasificado a la final del Mundial 2026.

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