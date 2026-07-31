¿Quién es Carlos Cordeiro? El exasesor de Trump que desafió a Infantino y renunció a la FIFA

Uno de los arquitectos del Mundial 2026, asesor principal de Gianni Infantino y una de las voces más influyentes dentro de la FIFA. Su renuncia sacudió al mundo

Carlos Cordeiro, exasesor de Infantino | Mandel Ngan/AFP

La crisis que atraviesa la FIFA por la polémica propuesta impulsada por Gianni Infantino para abrir la puerta a inversionistas externos encontró a su crítico más inesperado: Carlos Cordeiro.

No se trata de un dirigente cualquiera. Durante años fue una de las figuras de mayor confianza dentro de la estructura del fútbol internacional. Por eso su renuncia inmediata como asesor principal del presidente de la FIFA ha provocado un terremoto político en el organismo. Nota completa, aquí.