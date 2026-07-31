Paula Patiño, la cuota colombiana para el Tour de Francia Femenino 2026

Paula Patiño regresa al Tour de Francia Femenino tras dos años fuera, buscando destacar en las nueve etapas de la carrera.

Paula Patiño, ciclista colombiana | Foto: Comité Olímpico Colombiano

Este sábado 1 de agosto inicia el Tour de Francia Femenino 2026, una de las carreras que mayor relevancia ha tomado en los últimos años en el pelotón mundial. En total son nueve etapas que afrontarán las 147 corredoras que estarán en carrera, distribuidas en 21 equipos y con una colombiana diciendo presente.

Paula Patiño es la ciclista que estará en la ‘Grande Boucle’, esto en las filas del Laboral Kutxa – Fundación Euskadi. Recordemos que la nacida en La Ceja, municipio del departamento de Antioquia, llegó a dicha escuadra para este año luego de lo que fue su paso por el Movistar Team.

Se espera que en esta ocasión la corredora ‘Cafetera’ pueda tener más libertad de ir por alguna etapa y destacarse en la montaña, ya que en el cuadro telefónico cumplía un rol de gregaria en ese tipo de competencias. La primera vez que participó en esta carrera fue en 2019, aunque se debe hacer claridad que en ese momento se llamaba La Course by le Tour de France y era solo un día de acción.

Bajo ese formato participó en tres ocasiones y en 2022, cuando la ronda gala implementó las etapas, también estuvo presente. En 2023 la disputó y ya en estos dos últimos años no hizo parte de la nómina, lo que quiere decir que su regreso al Tour de Francia Femenino está cargado de expectativa y oportunidades.

Las favoritas para pelear el maillot amarillo

En primer lugar, se debe mencionar a la defensora del título, Pauline Ferrand-Prévot del Visma. La francesa el año inmediatamente anterior se quedó con el primer puesto de la general con 20 segundos de ventaja sobre Demi Vollering y 23 sobre Kasia Niewiadoma. Ambas estarán este 2026, poniéndolas en esa baraja de candidatas también.

La dupla del UAE, que une juventud con experiencia, son otras ciclistas a seguir. Paula Blasi y Elisa Longo Borghini son rivales de precaución para esta edición. El regreso de Anna van der Breggen, quien es una pedalista que ha dominado el pelotón por varios años, es otro ingrediente especial para esa batalla por la general.

Marlen Reusser del Movistar es otra ciclista que puede dar batalla. De la nueva generación se espera que pueda haber sorpresa con Antonia Niedermaier, Cédrine Kerbaol o Célia Gery. Sin duda todas le darán espectáculo a la competencia a su modo.

Etapas del Tour de Francia Femenino 2026

Lausanne – Lausanne | 138 km | Llana. Aigle – Genève | 147.9 km | Llana. Genève – Poligny | 156.5 km | Media montaña. Gevrey-Chambertin – Dijon | 21 km | Contrarreloj individual. Mâcon – Belleville-en-Beaujolais | 140 km | Media montaña. Montbrison – Tournon-sur-Rhône | 153.4 km | Media montaña. La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux | 146.8 km | Alta montaña. Sisteron – Nice | 171.9 km | Llana. Nice – Nice | 99.2 km | Alta Montaña.

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