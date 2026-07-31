¡Cole Palmer se quedó dormido durante el México vs Inglaterra del Mundial 2026!

El jugador del Chelsea reveló que se durmió en el descanso del duelo de octavos de final y destacó el apoyo de Xabi Alonso tras quedar fuera de la gran cita

El mediocampista quedó fuera de la lista de los ‘Three Lions’ | Reuters

Cole Palmer reconoció que no pudo terminar de ver el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El futbolista del Chelsea intentó seguir el encuentro, pero el horario y el retraso provocado por las condiciones meteorológicas hicieron que se quedara dormido durante el descanso.

El mediocampista inglés quedó fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo, por lo que tuvo que seguir desde lejos el recorrido de la selección. Durante una conferencia de prensa en la gira de pretemporada del Chelsea por Australia, Palmer explicó que vio algunos encuentros del combinado nacional, aunque los horarios complicaron su seguimiento.

“Sí, vi algunos. Obviamente estaba fuera y los tiempos eran un poco locos en Estados Unidos, así que fue un poco difícil, pero sí vi algunos”, declaró el jugador de 24 años cuando fue cuestionado sobre los partidos de Inglaterra. Su intento por observar el duelo ante México, sin embargo, terminó antes del comienzo del segundo tiempo.

Cole Palmer no terminó de ver la eliminación de México

Al preguntarle específicamente por el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, Palmer respondió: “Lo intenté, pero me quedé dormido en el entretiempo”. El partido comenzó una hora después del horario previsto debido a una tormenta eléctrica, por lo que en territorio británico el balón empezó a rodar alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Inglaterra derrotó 3-2 a México en un partido de octavos de final que se disputó el 5 de julio en la capital mexicana. Jude Bellingham marcó dos goles durante el primer tiempo, mientras que Harry Kane convirtió un penal en el complemento. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron por el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El equipo mexicano generó 20 remates y tuvo mayor posesión de la pelota, pero Inglaterra aprovechó cinco de sus seis disparos para superar a la selección anfitriona. Los ingleses jugaron buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos después de la expulsión de Jarell Quansah al minuto 54 y conservaron la ventaja hasta el silbatazo final.

La ausencia de Palmer fue uno de los temas alrededor de Inglaterra antes y durante el Mundial. El futbolista había participado en el camino hacia la final de la Eurocopa 2024, pero una temporada marcada por una lesión en la ingle y la pérdida de continuidad influyó en la decisión de Tuchel. Palmer admitió que quedarse fuera de la lista le dio una motivación adicional para recuperar su nivel con el Chelsea.

Cole Palmer destaca el respaldo de Xabi Alonso

El mediocampista también habló sobre el inicio de la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea. Palmer aseguró que el técnico español ha presentado conceptos distintos durante la pretemporada y que el plantel ha respondido de manera positiva a su propuesta.

“Es un soplo de aire fresco para nosotros, los jugadores, con sus ideas y demás. Así que sí, lo estamos disfrutando un montón”, señaló Palmer. Alonso pretende utilizarlo como mediapunta, cerca del delantero y con libertad para recibir entre las líneas defensivas del rival. El entrenador también contempla una asociación con Morgan Rogers, refuerzo del Chelsea y compañero de Palmer desde las categorías juveniles de Inglaterra.

El entrenador español contactó a Palmer cuando se confirmó que no formaría parte de la convocatoria inglesa para el Mundial. El jugador valoró el gesto pese a no recordar con exactitud el contenido de la conversación: “Sí, cuando me dijeron que no iba a ir al Mundial. Obviamente, creo que lo sabía, así que me mandó un mensaje. No recuerdo qué me dijo. ‘No te preocupes’ y cosas así. Lo normal. Me gustó que me apoyara”.

Después de disponer de siete semanas de descanso, Palmer aseguró que se encuentra recuperado de los problemas físicos que condicionaron su campaña anterior. El atacante buscará recuperar protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso, mientras el Chelsea prepara una temporada en la que intentará mejorar sus resultados y consolidar el nuevo proyecto deportivo.

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