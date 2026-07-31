Santiago Sandoval regresa con México sub 20 tras ser operado; evaluarán si puede reaparecer en el Premundial



El atacante de Chivas volvió a la concentración del Tri sub 20 en Puebla tras su cirugía; el cuerpo médico decidirá si podrá jugar

Santiago Sandoval está de regreso en la concentración | Imago 7

Santiago Sandoval está de regreso con la selección mexicana en el Campeonato sub 20 de la Concacaf. Apenas dos días después de ser operado por la fractura en la mano sufrida en el duelo ante Costa Rica, el atacante de Chivas se reincorporó a la concentración del Tri en Puebla, donde continuará con su proceso de recuperación bajo supervisión del cuerpo médico nacional.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores confirmó que el futbolista ya trabaja nuevamente con el grupo, aunque su participación en la fase final del torneo todavía dependerá de la evolución médica que presente en los próximos días. México disputará la próxima semana los cuartos de final, instancia en la que buscará asegurar su clasificación al Mundial sub 20 de 2027.

Santiago Sandoval vuelve a la concentración de México sub 20

A través de un comunicado oficial, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores informó que Sandoval fue intervenido quirúrgicamente con éxito la mañana del miércoles 29 de julio, luego de la fractura en la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha que sufrió durante el partido frente a Costa Rica.

El organismo explicó que, “de común acuerdo entre la Selección Nacional de México y el Club Deportivo Guadalajara, Santiago Sandoval se reincorpora a la concentración de la selección sub 20 en Puebla a partir de hoy viernes”, por lo que el atacante vuelve a integrarse al plantel de Álex Diego en un momento decisivo del campeonato.

La reincorporación no significa que el jugador esté disponible para competir de inmediato. La Federación Mexicana de Fútbol señaló que será el cuerpo médico de la selección nacional el encargado de evaluar su evolución antes de tomar cualquier decisión sobre un posible regreso a las canchas.

La noticia representa un impulso para el conjunto mexicano, que avanzó como líder invicto del Grupo B tras vencer a Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala sin recibir goles. El Tricolor disputará los cuartos de final la próxima semana, ronda en la que una victoria le otorgaría automáticamente el boleto al Mundial sub 20 de 2027.

Aunque su presencia en ese compromiso aún permanece en duda, el regreso de Sandoval a la concentración abre la posibilidad de que pueda reaparecer si la evolución de la lesión y la valoración médica resultan favorables. Además del boleto al Mundial, el Tri mantiene el rumbo hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para asegurar la clasificación, México debe levantar el título en Puebla, o alcanzar la final solo si es ante Estados Unidos.

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