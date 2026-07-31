Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Después del empate de Bucaramanga y Llaneros, repase cómo será la programación para todos los juegos restantes de la fecha.

Junior vs Millonarios, de los partidos más destacados | VizzorImage.

Inicia otra fecha más de la Liga BetPlay. Las primeras pinceladas dejaron mucho por debatir, para bien o para mal, respecto al nivel de los equipos grandes y para que están en el remate del año. Para muchos, se trata del torneo con mayor presión, ya que las plazas internacionales están en juego.

Hay varios partidos de interés para muchos. Quizá el de más relevancia sea el de Junior y Millonarios por cómo arrancaron los dos equipos en el semestre. El ‘Tiburón’ aún no conoce la victoria en el arranque, además de la penosa eliminación de Copa a manos de su filial. Del otro lado, tras la caída ante Bucaramanga, no le queda de otra a los capitalinos que arriesgarse por la victoria este sábado a las 8:15 de la noche (hora COL).

Otro de importancia es el de Medellín y Cali. Previo al duelo en Barranquilla, las miradas se centran en el Atanasio Girardot con lo que suceda entre ‘Poderosos’ y ‘Azucareros’. Uno viene de caer en Sudamericana previo a octavos, mientras que la visita logró un triunfo categórico en su debut frente a Jaguares.

Empieza movido el semestre para muchos. No se pueden dar licencias en el puntapié inicial del torneo doméstico, y eso lo sabe Atlético Nacional, que oficialmente hará su debut contra Jaguares de Córdoba después de que se le aplazara el cotejo con Boyacá Chicó en la fecha 1. Será el estreno liguero de Lucas González en el timon del ‘Verdolaga’. En fin, repase toda la programación de los juegos.

Así se jugará la segunda fecha de Liga BetPlay 2026-II

Jueves, 30 de julio

Viernes, 31 de julio

8:00 p.m. | Fortaleza vs Deportivo Pereira | Estadio Metropolitano de Techo.

Sábado, 1 de agosto

2:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Águilas Doradas | Estadio Departamental Libertad.

4:05 p.m. | Alianza vs Deportes Tolima | Estadio Armando Maestre.

6:10 p.m. | Independiente Medellín vs Deportivo Cali | Estadio Atanasio Girardot.

8:15 p.m. | Junior vs Millonarios | Estadio Romelio Martínez.

Domingo, 2 de agosto

3:45 p.m. | Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional | Estadio Jaraguay.

5:45 p.m. | América de Cali vs Boyacá Chicó | Estadio Pascual Guerrero.

8:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Once Caldas | Estadio El Campín.

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