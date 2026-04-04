Se revela el detrás de cámaras del comercial de Lego: ¡Messi y Cristiano no filmaron juntos!

El famoso comercial de Lego con las estrellas del fútbol no fue filmado con los jugadores juntos, sino que se usaron dobles.

Se revela el detrás de cámaras del famoso comercial de Lego | @LEGO

El comercial de Lego en el que reunió a las grandes figuras del fútbol mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr, se ha robado todos los reflectores. Sin embargo, un video de “Detrás de Cámaras” ha revelado que esta escena no fue filmada con los cuatro jugadores juntos, sino que se utilizaron dobles para completar la producción.

En el video revelador se muestran escenas del comercial y se pueden observar a los dobles de cada jugador grabando cada una de sus escenas. Desde la toma en la que Cristiano intenta colocar la pieza en el trofeo hasta donde la mesa gira apareciendo Messi, demostrando que ninguno de los cuatro jugadores estuvo en la grabación al mismo tiempo.

🚨 Messi, Ronaldo, Mbappé ve Vinícius’un LEGO reklamında aslında hiç aynı ortamda bulunmadığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/AR0tH8cY7g — FUTA (@FUTASPOR) April 3, 2026

El comercial, que se centra en la emoción del próximo Mundial 2026, reúne a figuras de diferentes generaciones del fútbol. Mientras Messi y Ronaldo representan la historia reciente del deporte, Mbappé y Vinicius Jr. encarnan el presente y el futuro. La campaña no solo busca atraer la atención hacia el Mundial, sino que también promociona la nueva colección de Lego.

¿Qué incluye el set de Lego del Mundial 2026?

Además del trofeo de la Copa del Mundo, los sets incluirán minifiguras de los futbolistas en sus uniformes nacionales, como las versiones de Argentina, Portugal, Francia y Brasil, lo que permitirá a los aficionados recrear momentos icónicos del deporte.

Aunque el comercial no fue grabado con los jugadores juntos, la colección de Lego “Editions” sigue ofreciendo una experiencia única para los fanáticos. Los sets permitirán a los seguidores del fútbol construir escenas y momentos relacionados con sus ídolos, reafirmando la estrategia de

Lego de centrar la atención en los jugadores más que en símbolos tradicionales del fútbol, como el trofeo de la Copa del Mundo. La colección también incluirá sets del logo del Mundial 2026 y de la selección de Estados Unidos, disponibles tanto en la página web oficial de Lego como en sitios de compra autorizados.

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