¡Sueñan con la Liguilla! Necaxa suma segundo triunfo al hilo en casa tras vencer a Mazatlán

Los de Aguascalientes se encuentran en la orilla de los puestos de Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Aguascalientes vivió un electrizante duelo de fútbol. Luego de que el Necaxa venció 2-1 a Mazatlán en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Rayos mantienen la esperanza de tener un buen cierre en la competencia y colarse a la Liguilla entre uno de los ocho mejores equipos del certamen.

Los locales llegaron a este compromiso después de mostrar un buen nivel futbolístico en la goleada de 3-0 a Tijuana en casa, por lo que no quisieron dejar escapar la oportunidad de conseguir un nuevo triunfo bajo esta condición, ahora frente a los sinaloenses. Al minuto 15 Lorenzo Faravelli robó el esférico en la salida de Los Cañoneros para luego de cederle el balón a Javier Ruiz, quien cerró la pinza en el segundo poste para poner el 1-0 parcial.

Javier Ruiz adelanta a los Rayos ante Mazatlán | Imago7

Los Rayos elevaron el ánimo con la anotación del delantero argentino, ya que lucieron mejor sobre el terreno de juego, pero para su mala fortuna, cuando eran mejores que el rival el Mazatlán se encontró con la anotación del empate. En un gran contragolpe desde atrás de la media cancha, Fabio Gomes recibió un pase a profundidad, ingresó al área y sacó un disparo cruzado al 40′ para vencer a Luis Unsain y así terminar la primera mitad 1-1.

La segunda mitad no decepcionó, pues apenas 11 minutos de reanudar las acciones, el Necaxa retomó la ventaja en el marcador y ya no la soltó. Ruiz controló la número cinco por el costado de la izquierda y mandó un centro al segundo poste, donde apareció el capitán Alexis Peña para elevarse por los aires y conectar el esférico con la cabeza. Su disparo se incrustó en el ángulo del primer palo de Ricardo Rodríguez, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Los mazatlecos siguieron intentando ser ofensivos en el compromiso, al grado de que Fabio Gomes consiguió el doblete tras marcar un golazo con globito incluido al guardameta Luis Unsain. Para su mala fortuna, se encontraba adelantado por centímetros y su anotación fue invalidada.

Al final, con esta victoria el Necaxa escaló momentáneamente a la novena posición de la tabla general con 16 puntos, a la orilla de los puestos de Liguilla; mientras que Mazatán se mantiene en el puesto 16 con 11 unidades y cada vez más cerca de ser eliminado de la competencia.

Resumen Necaxa vs Mazatlán: resultado, goles y estadísticas.

Clausura 2026: horario del partido Necaxa vs Mazatlán, hoy 3 de abril de 2026 El partido está pactado para llevarse a cabo este viernes 3 de abril en el Estadio Victoria, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Liga MX: alineaciones del Necaxa vs Mazatlán para la jornada 13, al momento Necaxa: Luis Unsain; Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros; Ricardo Monreal, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva Franco Rossano; Kevin Rosero, Javier Ruiz; Tomás Badaloni. Mazatlán: Ricardo Rodríguez; Ángel Leyva, Joaquín Esquivel, Facundo Almada; Mauro Zaleta, Said Godínez, Yoel Bárcenas, Sebastián Santos; Josué Ovalle, Dudú; Brian Rubio. ¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs Mazatlán? Canales de TV y transmisión streaming Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Necaxa y Mazatlán en el Estadio Victoria, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports, ya sea en el sitio web, en la aplicación o en el canal oficial de YouTube. Antecedentes del Necaxa vs Mazatlán y últimos resultados en la Liga MX La rivalidad entre Rayos y Mazatlán es muy corta en el fútbol mexicano, pues solo se han visto las caras en 11 ocasiones, desde el Apertura 2020 al pasado Apertura 2025; es decir, apenas cinco años de enfrentamientos y nunca se han enfrentado en una Liguilla. Mazatlán 1-1 Necaxa | Jornada 17 | Apertura 2025

Necaxa 3-1 Mazatlán | Jornada 8 | Clausura 2025

Mazatlán 0-0 Necaxa | Jornada 8 | Apertura 2024

Mazatlán 2-1 Necaxa | Jornada 10 | Clausura 2024

Necaxa 4-0 Mazatlán | Jornada 16 | Apertura 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Necaxa es el favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -176, por lo que si se apuesta mil pesos se podría tener una ganancia de mil 570. Por su parte, el Mazatlán tiene un momio de +450 y en caso de ir con la misma operación, se podría embolsar uno hasta cinco mil 500 pesos mexicanos. Además, el empate también da buenos dividendos al tener un momio de +310, por lo que en caso de apostar mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de cuatro mil 100 pesos mexicanos. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Necaxa y Mazatlán en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Rayos buscan dar un nuevo golpe sobre la mesa para sumar su segundo triunfo al hilo.

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