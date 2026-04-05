Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 13, goles y posiciones del fútbol mexicano

La Liga MX regresa tras la Fecha FIFA con partidos clave en la jornada 13 que pueden definir la lucha por la Liguilla

Las Águilas aprovcharon una excepción en el reglamento | Imago7

La Liga MX está de regreso tras la pausa por la Fecha FIFA, reactivando la intensa batalla por los puestos que otorgan un lugar en la Liguilla. En la jornada 13 se disputan varios encuentros clave que podrían comenzar a definir el rumbo de la clasificación. Chivas buscará mantenerse en el liderato cuando reciba a Pumas en el Estadio Akron el domingo 5 de abril, en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Por su parte, Cruz Azul es local ante Pachuca con la misión de seguir sumando puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la cima de la tabla. En tanto, América visita la Comarca Lagunera para enfrentar a Santos, en una semana complicada para los de André Jardine que también tendrán que jugar la Concachampions.

Resultados de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX

En el inicio de la jornada 13, el Puebla y Juárez se dividieron puntos, un resultado que complica las aspiraciones de los Bravos de llegar a la Fiesta Grande. Mismo caso de Necaxa, quienes tras conseguir la victoria ante Mazatlán se mantienen en la pelea por el último boleto a la siguiente ronda. En la frontera los Tigres se vieron sorprendidos y cayeron por la mínima diferencia ante Tijuana.

En la jornada sabatina, San Luis vino de atrás y le dio un nuevo duro golpe a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, por lo que La Pandilla sigue en caída libre en la competencia. Más tarde, el bicampeón Toluca se vio sorprendido ante unos Gallos de pelea, que le quitaron el invicto en el certamen.

Los resultados rompe quinielas no se detuvieron en Querétaro, pues Pachuca derrotó a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, reencontrándose con la derrota 15 compromisos después. En Guanajuato, el León doblegó al Atlas y en el duelo que cerró la actividad, el América no pudo aprovechar la ventaja numérica y en el marcador para quedarse con la victoria ante Santos.

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Hasta el momento, las Chivas se mantienen en la cima de la clasificación con 30 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 unidades. Mientras que en fondo, se encuentran el Querétaro y Santos.

Chivas | 30 puntos Cruz Azul | 27 puntos Toluca | 26 puntos Pachuca | 25 puntos Pumas | 23 puntos Club América | 18 puntos Atlas | 18 puntos Tigres | 17 puntos Necaxa | 16 puntos León | 16 puntos Tijuana | 15 puntos Juárez | 15 puntos Monterrey | 14 puntos San Luis | 14 puntos Puebla | 13 puntos Querétaro | 11 puntos Mazatlán | 11 puntos Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

A falta de cinco jornadas, todavía no hay equipos clasificados de manera oficial, pero las Chivas son el equipo que podría asegurar su lugar en las siguientes jornadas si logra mantener el buen ritmo de juego. Mismo caso de Toluca y Cruz Azul que los siguen de cerca en la cima.

Mientras que los equipos que difícilmente tienen opciones de clasificar serían Atlético de San Luis, Mazatlán, Querétaro y Santos Laguna que conforman la parte baja de la tabla.

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La tabla de goleo del Clausura 2026 sigue siendo dominada por Joao Pedro del Atlético de San Luis, con 10 anotaciones, pero ya fue igualado por el delantero de las Chivas, Armando ‘Hormiga’ González. Mientras que en el tercer lugar está Paulinho del Toluca con seis tantos, siendo los mismos anotadores que conquistaron la corona el torneo pasado.

Joao Pedro – Atlético de San Luis – 11 goles Armando González – Chivas – 10 goles Paulinho – Toluca – 6 goles Kevin Castañeda – Tijuana – 6 goles José Paradela – Cruz Azul – 5 goles Juninho Vieira – Pumas – 5 goles Salomón Rondón – Pachuca – 5 goles Arturo González – Atlas – 5 goles Ezequiel Ruiz – Necaxa – 5 goles Uros Durdevic – Monterrey – 5 goles

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