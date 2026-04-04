UCLA vs South Carolina, final del March Madness femenil 2026: Gabriela Jaquez busca hacer historia

La mexicana llega con las Bruins a la pelea por el título por primera vez en la historia del programa

UCLA vs South Carolina, la final del báquetbol femenil | IMAGN IMAGES via Reuters

La final del March Madness Femenil quedó definida. La UCLA de la mexicana Gabriela Jaquez se impuso 51-44 Texas Longhorns en la semifinal, para llegar por primera vez en la historia del programa a la pelea por el título. Un duelo que será complicado, ya que enfrenten tendrán a las South Carolina Gamecocks que buscan el cuarto campeonato de la mano de Dawn Staley, el domingo 5 de abril.

El encuentro inició con posesiones largas y marcadores cortos, con ambos equipos enfocados en la defensa. UCLA encontró respuestas en la pintura con Lauren Betts, quien sumó puntos clave para mantener a su equipo al frente en el desarrollo del juego. Gabriela Jaquez terminó con 10 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

Texas buscó establecer su ofensiva a partir de Madison Booker, pero encontró dificultades para generar lanzamientos efectivos. La defensa de UCLA limitó los espacios y obligó a su rival a tomar tiros bajo presión.

Con el paso de los minutos, el equipo de California logró construir una ventaja que alcanzó doble dígito en el último cuarto. El control del ritmo y la selección de tiro permitieron a UCLA sostener la diferencia ante los intentos de reacción.

Texas respondió en la recta final con una racha que redujo la distancia a tres puntos. La defensa recuperó balones y generó transiciones que mantuvieron el juego abierto en los minutos finales.

En ese tramo, apareció nuevamente Betts con una acción determinante al bloquear un intento de Booker dentro de los últimos segundos. Posteriormente, Kiki Rice convirtió desde la línea de tiros libres para ampliar la ventaja.El equipo dirigido por Cori Close administró la posesión en los instantes finales y evitó que Texas pudiera completar la remontada. El marcador no se movió en los últimos segundos.

South Carolina frena a UConn

La racha llegó a su fin. Las South Carolina Gamecocks detuvo el paso de UConn Huskies, se impuso 62-48 en el Final Four Femenil de la NCAA y aseguró su lugar en la final, tras cortar una seguidilla de 54 triunfos consecutivos de su rival.

Desde el inicio, South Carolina marcó el ritmo del encuentro con una defensa que limitó las opciones ofensivas de UConn. El equipo tomó ventaja en los primeros periodos mientras encontraba puntos distribuidos entre varias jugadoras.

Ta’Niya Latson encabezó el aporte ofensivo con 16 unidades, seguida por Agot Makeer con 14. El conjunto mantuvo una rotación constante en ataque, lo que le permitió sostener la diferencia en el marcador ante los intentos de reacción de su rival.

South Carolina vence a UConn | IMAGN IMAGES via Reuters

UConn enfrentó dificultades para establecer su juego. Sus principales referentes, Sarah Strong y Azzi Fudd, no lograron generar continuidad en ofensiva ante la presión defensiva rival. El equipo registró su menor producción ofensiva de la temporada.

A lo largo del partido, South Carolina controló los rebotes y evitó transiciones rápidas de su oponente. UConn intentó ajustar mediante su defensa, pero no consiguió reducir la distancia en el marcador de forma sostenida.

El desarrollo del juego también estuvo marcado por inconformidades desde el banquillo de UConn en el último cuarto, en relación con decisiones arbitrales, sin que esto modificara la dinámica del encuentro. Incluso Geno Auriemma perdió la cabeza y se hizo de palabras con Dawn Staley en el cierre del encuentro, provocando la molestia de la coach de las Gamecocks.

Con el paso de los minutos, South Carolina administró la ventaja y mantuvo el control hasta el cierre. La diferencia se mantuvo estable en el tramo final sin que UConn lograra acercarse.

El resultado puso fin a la racha de 54 victorias consecutivas de UConn y dejó su registro en 38-1. South Carolina avanzó a la final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Texas Longhorns y UCLA Bruins en busca del campeonato.

UCLA vs South Carolina: ¿Cuándo y a qué hora es la final del March Madness Femenil

La final del torneo del básquetbol femenil de la NCAA entre UCLA y South Carolina será el domingo 5 de abril. El duelo dará inicio a las 13:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos a las 15:30 horas, tiempo del Este y 14:30 horas del Pacífico. El juego se podrá seguir por la señal de ESPN y Disney Plus en México.

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