Juárez rescata el empate ante Puebla en el Cuauhtémoc y sigue cerca de posiciones de Liguilla

Ambos equipos mostraron un gran nivel, pero la actuación del VAR dejó lugar al debate en algunas situaciones

El partido concluyó 1-1 con gol fronterizo en la parte complementaria | Imago7

En una jornada llena de emoción y varias decisiones arbitrales debatidas, Puebla y Juárez empataron 1-1 en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro fue de ida y vuelta, con jugadas polémicas que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. Ambos equipos mostraron un gran nivel, pero la actuación del VAR fue clave en algunas situaciones.

En los primeros 45 minutos, ambos equipos tuvieron varias llegadas peligrosas, pero fue Puebla quien dio el primer golpe en el minuto 55. Iker Moreno, con un remate cercano al centro de la portería, puso el marcador 1-0 a favor de los locales, tras una asistencia de Fernando Monárrez. Este gol levantó a la afición local, que esperaba que su equipo continuara dominando el encuentro.

La segunda mitad comenzó con Juárez buscando el empate. En el minuto 77, Madson consiguió el tan esperado gol del empate, tras un remate de izquierda que venció al portero de Puebla. Francisco Nevárez asistió al delantero, que con calma definió al centro de la portería. La jugada estuvo llena de tensión, pues el empate de Juárez llegó en un momento donde ambos equipos luchaban por llevarse los tres puntos.

Puebla no bajó los brazos tras el empate y siguió luchando con varias llegadas de peligro. Kevin Velasco, quien había estado activo en el ataque, sufrió una falta dentro del área en el minuto 90+4, lo que desató una nueva controversia. El árbitro principal, tras consultar con el VAR, decidió no sancionar el penalti, lo que dejó a los jugadores de Juárez en desacuerdo, pues consideraban que la falta fue clara.

El tiempo añadido trajo consigo más emociones, con remates fallados de Juárez, pero el marcador se mantuvo en empate. Puebla, con su hombre menos tras la expulsión de Nicolás Díaz por una tarjeta roja, no pudo recuperar la ventaja y se conformó con el empate final. A pesar de las oportunidades que ambos equipos tuvieron, las decisiones arbitrales y los errores en los últimos remates evitaron que el partido tuviera un ganador claro.

Con el empate 1-1, el partido dejó un sabor agridulce para ambos equipos. Puebla sigue luchando por consolidarse en la parte media de la tabla, mientras que Juárez continúa buscando su lugar en la zona de clasificación para la Liguilla. Este empate, aunque justo, levantó debates sobre la actuación del árbitro y la decisión del VAR que modificó el curso del encuentro en los últimos minutos. La polémica y las emociones continúan después de un partido que estuvo lleno de incidentes.

Resumen Puebla vs Juárez: resultado, goles y estadísticas.

Clausura 2026: horario del partido Puebla vs Juárez, hoy 3 de abril del 2026 Este encuentro entre Puebla y Juárez dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México. Liga MX: alineaciones del Puebla vs Juárez para la jornada 13, al momento Estos son los once futbolistas que mandan a la cancha cada uno de los entrenadores: Puebla: Ricardo Gutiérrez, Vargas, Díaz, Navarro, Monárrez, Moreno, Ramírez, Organista, Velasco, Emiliano Gómez y Canelo Juárez: Jurado, Castillo, Mayorga, Aquino, José García, Denzell García, Rodríguez, Castilho, Fulgencio, Torres y Estupiñán ¿Dónde ver en vivo el Puebla vs Juárez? Canales de TV y transmisión streaming Si deseas seguir el partido Puebla vs FC Juárez en vivo por televisión, puedes sintonizar Azteca 7 o FOX+ en México. En cuanto a streaming, el encuentro estará disponible a través de FOX ONE. Antecedentes del Puebla vs Juárez y últimos resultados en la Liga MX A continuación se presenta el historial reciente entre FC Juárez y Puebla, estos partidos han sido bastante reñidos, con empates, victorias por la mínima diferencia y algunas remontadas espectaculares, lo que demuestra la competitividad de ambos equipos en la liga: FC Juárez 4 – 4 Puebla | 24 de octubre de 2025

FC Juárez 2 – 0 Puebla | 29 de marzo de 2025

Puebla 2 – 3 FC Juárez | 27 de septiembre de 2024

FC Juárez 4 – 3 Puebla | 23 de marzo de 2024

Puebla 1 – 0 FC Juárez | 25 de agosto de 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? El Estadio Cuauhtémoc en Puebla será el escenario donde La Franja buscará un triunfo que lo acerque a los puestos de Liguilla. Por su parte, si los Bravos logran los 3 puntos, se meterían de lleno en la pelea por un boleto a la Fiesta Grande, uniéndose a las Águilas, que actualmente ocupan el octavo lugar. Estos son los momios para el partido: Victoria del Puebla: +168

Empate: +245

Triunfo de Juárez: +152

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