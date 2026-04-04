Steven Rodríguez es el remordimiento de Barranquilla: las claves de triunfo de Deportivo Cali sobre Junior

El delantero salió de Junior para este semestre y volvió a Curramba para demostrar que tenía razón en pedir más minutos.

Steven Rodríguez celebra un gol con Deportivo Cali. – Vizzor Image.

Este era el cierre de jornada 15 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La cita en el Estadio Romelio Martínez tenía a Junior cerca del objetivo de clasificar a los cuartos de final. En frente, un Deportivo Cali que necesitaba el triunfo para entrar al grupo de avanzada parcial. Dos cuadros históricos dispuestos a un choque que se tornó brusco y disputado, pero que ofreció emociones.

Tiburón dormido, Azucarero irresponsable

El cuadro local salió con la mente en otro lado y permitió que Juan Dinneno quedara mano mano a mano, pero la gran respuesta del portero Mauro Silveira salvó la situación. Además, Juan David Ríos le dio un codazo sin disputa del balón a Avilés Hurtado y recibió tarjeta amarilla en cinco minutos de juego, antesala de lo que se venía.

En 20 minutos, Jánnenson Sarmiento cometió una mano dentro del área y, tras la revisión con la tecnología del VAR, el árbitro José Ortiz decretó penalti. Hurtado asumió la responsabilidad como capitán, pero intentó una vaselina y envió la pelota por encima del arco, dejando en evidencia una irresponsabilidad cuando el Azucarero va al filo de sus opciones.

Desastre de José Ortiz y golpe sobre la mesa

Los ánimos se salieron de control por la rudeza con la que se estaba jugando. Hubo un encontronazo en una pelota quieta y el juez central mostró tarjetas para Julián Quiñones y Jermein Peña, este último que ya tenía y debía irse expulsado. Insólitamente, Ortiz hizo un gesto en el que decía que dejaba sin efecto la del defensor del Tiburón, hecho provocó las protestas generalizadas de la visita ante tal descontrol de autoridad. El colegiado se veía incómodo, cansado, se le caía e auricular y como que no sabía muy bien lo que hacía. Improvisaba.

La molestia del Deportivo Cali se convirtió rápidamente en felicidad. Vino un centro de Andrés Correa para que Steven Rodríguez metiera un zurdazo imparable a la carrera con el que abrió la cuenta al minuto 31. El golpazo en la mesa fue contundente para que Alfredo Arias ordenara tres modificaciones durante el descanso.

‘Titi’, de venganza

Uno de los que mejor entró en el conjunto local fue Luis Fernando Muriel, que prontamente exhibió una habilidad superior para llegar al área y ceder la pelota a un compañero mejor ubicado, pero Guillermo Paiva se apresuró en la definición y la envió desviada. Como Junior no aprovechó, el cuadro vallecaucano sí lo hizo en un contraataque y, mostrando lo que el rival se perdió con su partida, Rodríguez sacó un disparo espectacular de media distancia para firmar un golazo con el que se adjudicó su doblete al 71′.

El tema fue que Muriel también tuvo todo servido para el descuento tras un pase de Joel Canchimbo, pero dilapidó. En los últimos minutos, este último mencionado se enredó con Juan Tello y el árbitro culminó su noche horrible con un penalti por falta inexistente, que el VAR no consideró y que Muriel convirtió el gol para 2-1 definitivo al 88′. No obstante, no alcanzó para evitar la derrota a manos de un jugador que pedía a gritos más minutos en el Tiburón y encontró más garantías para su talento en el Azucarero.

Resumen Junior vs Deportivo Cali: resultado, goles y estadísticas

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