Tigres cae ante Tijuana y deja dudas de cara al cierre del Clausura 2026

Los felinos terminaron con una derrota sorpresiva y aunque están todavía en posiciones de Liguilla, comienzan a complicarse el panorama

Los fronterizos dieron la sorpresa y sacaron la victoria | Imago7

El partido entre Tijuana y Tigres, correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, terminó con una derrota sorpresiva para los felinos por 1-0 que se encuentran en una situación apretada, ya que, aunque todavía están en puestos de Liguilla, el futuro en la competencia local comienza a peligrar. La derrota en un partido tan importante deja muchas dudas sobre el rendimiento del equipo y la posibilidad de mantenerse dentro de los primeros lugares del torneo.

El único gol del partido llegó en el minuto 22, cuando Kevin Castañeda marcó un remate desde fuera del área, enviando el balón por bajo junto al palo izquierdo, superando a Nahuel Guzmán. A pesar de que los de la UANL tuvieron varias oportunidades para empatar, como un remate de Gignac que se fue por encima del arco, no pudieron concretar sus opciones, y el marcador se mantuvo a favor de Tijuana hasta el final del partido.

Tigres UANL no logró imponer su juego, a pesar de las constantes llegadas, como las de Ángel Correa y André-Pierre Gignac, quienes fueron blanco de varias faltas de los jugadores de Tijuana. El equipo felino también sufrió por la falta de eficacia en los remates, lo que resultó en una frustrante derrota que pone en duda su capacidad para recuperarse rápidamente de cara a los siguientes compromisos.

Por su parte, Tijuana logró mantener su ventaja durante el resto del encuentro gracias a una defensa sólida y a varias intervenciones clave de su portero Antonio Rodríguez. Aunque Tigres tuvo algunas oportunidades para empatar, como el remate fallado de Gignac y el cabezazo desviado de Rodrigo Aguirre, supo resistir y mantenerse firme para llevarse los tres puntos.

Esta derrota coloca a los de Nuevo León en una posición cuestionable de cara a la Liguilla del Clausura 2026, ya que, aunque el equipo aún se mantiene en posiciones de clasificación, el margen de error es cada vez más pequeño.

Resumen Tijuana vs Tigres: resultado, goles y estadísticas

Liga MX: alineaciones del Tijuana vs Tigres para la jornada 13, al momento Estas son las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos: Tijuana: José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz, Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, José Rivero, Aldahir Pérez, Mourad Daoudi. Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré, Henrique Simeone, Ángel Correa, Jonathan Herrera. Clausura 2026: horario del partido Tijuana vs Tigres, hoy 3 de abril del 2026 Este partido de la jornada 13 del Clausura 2026 entre fronterizos y felinos se llevará a cabo el viernes 3 de abril a las 21:06 horas. ¿Dónde ver en vivo el Tijuana vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming Este partido de la jornada 13 del Clausura 2026 se llevará a cabo el viernes 3 de abril a las 21:06 horas en la cancha del Estadio Caliente, hogar de los Xolos. Si deseas seguir todas las acciones de este encuentro, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma FOX One. Antecedentes del Tijuana vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX Los enfrentamientos recientes entre Tigres UANL y Tijuana han mostrado un claro dominio por parte de los de Monterrey, quienes han logrado importantes victorias en la Liga MX. En los últimos cinco encuentros, Tigres UANL ha ganado cuatro veces, destacando un contundente 5-0 en su última visita a Tijuana en noviembre de 2025. Por su parte, Tijuana logró una victoria notable en noviembre de 2025 con un 3-0 sobre Tigres, demostrando que pueden dar la sorpresa:



Tigres UANL 5 – 0 Tijuana, 29 de noviembre de 2025

Tijuana 3 – 0 Tigres UANL, 26 de noviembre de 2025

Tigres UANL 2 – 0 Tijuana, 25 de octubre de 2025

Tigres UANL 4 – 0 Tijuana, 28 de enero de 2025

Tijuana 0 – 3 Tigres UANL, 1 de noviembre de 2024 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? Tigres parte como favorito en su próximo encuentro frente a Xolos, según los momios disponibles en la plataforma de apuestas Caliente.mx. Aunque el equipo regiomontano es el principal favorito para llevarse la victoria, un empate se perfila como el segundo resultado más probable. Por otro lado, una victoria de Xolos es la opción menos probable en este enfrentamiento.

Los momios actuales reflejan las probabilidades del partido, pero estos valores pueden cambiar en cualquier momento conforme se acerque el inicio del encuentro. Aquí están los detalles de los momios más recientes: Xolos gana: +285

Empate: +260

Tigres gana: -110

Te puede interesar: