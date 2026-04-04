Necaxa vs Mazatlán: resumen, goles y resultado final del partido de la Liga MX 2026
Claro Sports es la casa de los Rayos en el torneo Clausura 2026 y aún sueña con la Liguilla
¿A qué hora inicia el Necaxa vs Mazatlán hoy 3 de abril de 2026?
No te pierdas un solo detalle del compromiso de esta noche en Aguascalientes, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
Necaxa vs Mazatlán ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 13 del Clausura 2026?
Si quieres ver todo lo que ocurre en el Estadio Victoria para el duelo entre Necaxa y Mazatlán, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Para ver el partido lo puedes hacer directamente en el sitio web de Claro Sports, en la aplicación o en el canal oficial de YouTube.
¿Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Mazatlán? Así juegan en la jornada 13
Necaxa: Luis Unsain; Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Raúl Martínez; Kevin Gutiérrez, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz; Tomás Badaloni, Ricardo Monreal.
Mazatlán: Ricardo Rodríguez; Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla; Josué Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez; Dudú, Brian Rubio, Fabio Gomes.
¡Bienvenidos!
Claro Sports es la casa de los Rayos del Necaxa como local en el Clausura 2026, por lo que te traemos las acciones del duelo ante Mazatlán en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 13 del certamen de la Liga MX, donde busca una nueva victoria para seguir con aspiraciones de meterse a la Liguilla.
Los Rayos llegan a este compromiso luego del parón por la Fecha FIFA y tras golear 3-0 a Tijuana en el fecha 12 del certamen. Lo que los mantiene con vida dentro de la competencia y con algunas aspiraciones para meterse a la Liguilla. Por su parte, los mazatlecos vienen de empatar a un gol con uno de los mejores clubes del torneo como es Cruz Azul, solo que no ganan fuera de casa desde la fecha 6, cuando se impusieron a Santos.