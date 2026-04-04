Necaxa vs Mazatlán: resumen, goles y resultado final del partido de la Liga MX 2026

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Claro Sports es la casa de los Rayos del Necaxa como local en el Clausura 2026, por lo que te traemos las acciones del duelo ante Mazatlán en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 13 del certamen de la Liga MX, donde busca una nueva victoria para seguir con aspiraciones de meterse a la Liguilla.

Los Rayos llegan a este compromiso luego del parón por la Fecha FIFA y tras golear 3-0 a Tijuana en el fecha 12 del certamen. Lo que los mantiene con vida dentro de la competencia y con algunas aspiraciones para meterse a la Liguilla. Por su parte, los mazatlecos vienen de empatar a un gol con uno de los mejores clubes del torneo como es Cruz Azul, solo que no ganan fuera de casa desde la fecha 6, cuando se impusieron a Santos.