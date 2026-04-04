Tragedia en la previa Clásico peruano: un muerto y cerca de 60 heridos tras banderazo de Alianza Lima

Tragedia en el banderazo previo al clásico peruano: un muerto y cerca de 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva.

Tragedia en la previa del partido de Alianza Lima | Foto por CONNIE FRANCE / AFP

La antesala del clásico del fútbol peruano quedó marcada por la tragedia. Un banderazo de apoyo a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva terminó con una persona fallecida y cerca de 60 heridos, de acuerdo con la información confirmada por autoridades de emergencia.

El brigadier Marco Pajuelo, de la Cuarta Comandancia de Lima Centro, informó que el caso ya quedó bajo custodia de la Policía Nacional, mientras se espera la intervención del Ministerio Público para continuar con las diligencias. La muerte ocurrida durante la concentración de aficionados abrió una investigación para esclarecer lo sucedido en el recinto. Pajuelo señaló: “Lamentablemente hay una persona que ha fallecido, esto ya está en cadena de custodia y responsabilidad de nuestra Policía Nacional y estamos a la espera del Ministerio Público”.

En medio de las primeras versiones sobre el incidente, el mismo mando de emergencia descartó un colapso en la estructura del estadio. Tras una inspección inicial en la tribuna sur, señaló que no se detectaron daños estructurales y también negó que alguna persona hubiera caído a la fosa conocida como la perrera. “Hemos hecho la inspección inicial con las autoridades del estadio y la estructura en el lugar, que es la tribuna sur, se encuentra aparentemente en buen estado, no hay daño estructural, no ha habido ninguna pared que se haya caído, y nadie se ha caído a la fosa, conocida como la perrera”, dijo el brigadier.

Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego de los hechos registrados durante el banderazo. El club expresó condolencias a la familia de la persona fallecida y manifestó respaldo a quienes resultaron lesionados. También informó que activó los protocolos de seguridad y atención de emergencias desde los primeros momentos para asistir a los afectados y a sus familiares. En su declaración, el club señaló lo siguiente: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”.

En el mismo pronunciamiento, la institución señaló que colabora con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Además, precisó que, con base en la información preliminar disponible, el hecho no estaría relacionado con la caída de muros ni con fallas en la estructura del estadio Alejandro Villanueva. El comunicado también menciona: “Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”.

La Liga1 también se pronunció tras el incidente y sostuvo que el encuentro previsto para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo programado. La organización señaló que la decisión fue tomada en coordinación con las autoridades correspondientes, por lo que, hasta ese momento, el desarrollo del clásico no sufrió modificaciones. En su comunicado, la Liga1 afirmó: “Se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes”.

Así, el partido entre Alianza Lima y su rival de turno quedó en segundo plano ante un hecho que dejó consecuencias humanas y abrió una investigación. La atención ahora se centra en el avance de las indagatorias y en la evolución de las personas que resultaron heridas durante una concentración que había sido organizada como muestra de apoyo previo al clásico.

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