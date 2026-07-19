Más que 11 vs 11: España y Argentina desafían el guion de la final del Mundial 2026 desde las bancas

La Roja parece contar con más soluciones en todo el campo, mientras que la Albiceleste posee la solución individual que ha demostrado ser más contundente

Mikel Merino y Lautaro Martínez | Reuters

Una final de Copa del Mundo no siempre la resuelven los futbolistas elegidos para comenzar. El cansancio, la necesidad de cambiar el planteamiento y la posibilidad de disputar tiempo extra convierten a la banca en una herramienta decisiva, especialmente en un partido tan equilibrado como el que protagonizarán España y Argentina.

Las dos selecciones ya encontraron soluciones entre sus suplentes. Mikel Merino ingresó ante Portugal en el minuto 85 y marcó el gol del triunfo en el tiempo añadido, después de una asistencia de Ferran Torres, quien también había comenzado en la banca. El mediocampista volvió a entrar durante los minutos finales contra Bélgica y anotó al 88 para definir los cuartos de final.

Argentina tiene una historia similar con Lautaro Martínez. El delantero entró al minuto 85 frente a Suiza y convirtió el 3-1 en el tiempo extra; cuatro días después, ingresó al 81 ante Inglaterra y marcó al 90+2 el gol que llevó a la Albiceleste a la final. Merino y Lautaro demostraron que un suplente puede terminar convertido en el futbolista más importante de una eliminatoria.

Tomando como referencia las alineaciones utilizadas en las semifinales, España parece tener una ligera ventaja por la cantidad de perfiles disponibles para modificar el partido. Argentina, en cambio, cuenta con una alternativa ofensiva de mayor impacto inmediato en Lautaro, además de futbolistas experimentados para proteger una ventaja o cambiar su estructura.

España tiene alternativas para modificar cada zona del campo

Ferran Torres en festejo de gol | IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Luis de la Fuente comenzó la semifinal contra Francia con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Álex Baena; Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Esa elección dejó entre los suplentes a jugadores como Pedri, Mikel Merino, Nico Williams, Ferran Torres, Gavi, Martín Zubimendi, Marcos Llorente, Álex Grimaldo y Yeremy Pino.

La principal fortaleza española está en el mediocampo. De la Fuente puede recurrir a Pedri para mejorar la circulación y encontrar pases entre líneas, utilizar a Zubimendi para acompañar o reemplazar a Rodri, recurrir a Gavi para aumentar la presión o introducir a Merino para atacar el área. Pocas selecciones pueden realizar una modificación en esa zona sin reducir de manera considerable la calidad del equipo.

Merino representa el mejor ejemplo de esa profundidad. No necesita participar durante todo el encuentro para influir en el resultado, pues su llegada desde segunda línea, su juego aéreo y su capacidad para ocupar espacios dentro del área le ofrecen a España una solución diferente. Sus goles contra Portugal y Bélgica no fueron únicamente apariciones aisladas: llegaron después de que el desgaste de los rivales abriera espacios durante los minutos finales.

España también tiene varias posibilidades por las bandas. Nico Williams puede aportar velocidad y desborde; Ferran Torres ofrece movimientos hacia el área y ya participó en el gol decisivo contra Portugal; Yeremy Pino puede ayudar en la presión, mientras que Marcos Llorente permite reforzar el lateral o adelantar su posición. La banca española facilita cambiar la forma de atacar sin tener que modificar por completo el sistema.

En defensa, Grimaldo proporciona una alternativa ofensiva por la izquierda, Eric García puede actuar como central o mediocampista y Marc Pubill aparece como opción para el lateral derecho. Esta variedad sería importante si la final exige controlar a Messi, corregir alguna tarjeta amarilla o responder a una lesión durante el encuentro. La convocatoria española presenta opciones específicas para casi cualquier escenario.

Argentina tiene en Lautaro Martínez su principal arma desde la banca

Lionel Scaloni utilizó contra Inglaterra a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi. Entre sus alternativas quedaron Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nicolás González, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nico Paz.

La presencia de Lautaro puede cambiar por sí sola la valoración de la banca argentina. El delantero puede reemplazar a Julián Álvarez, acompañarlo o entrar para que Argentina termine jugando con dos atacantes cerca de Messi. Su capacidad para rematar dentro del área quedó demostrada contra Suiza e Inglaterra, partidos en los que aprovechó el cansancio de las defensas para encontrar espacios durante el cierre.

Argentina también cuenta con diferentes herramientas en el mediocampo. De Paul puede aumentar el recorrido, la presión y la intensidad; Lo Celso ofrece control y pase; Exequiel Palacios puede sostener el ritmo, mientras que Thiago Almada y Nico Paz representan alternativas para jugar entre líneas. Nicolás González, por su parte, puede actuar como extremo o ayudar a cerrar la banda cuando el equipo necesita mayor equilibrio.

Rodrigo De Paul, uno de los referentes | IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Las opciones defensivas también tienen experiencia. Otamendi permite reforzar el área, Montiel puede ingresar como lateral o ejecutar un penal en una eventual definición, y Facundo Medina ofrece una alternativa por el centro o la izquierda.

La diferencia está en la distribución de los recursos. Argentina tiene posiblemente al suplente más determinante de la final en Lautaro Martínez, pero España reúne más variantes de nivel parecido en el mediocampo, las bandas y los laterales. De la Fuente puede realizar tres o cuatro cambios sin perder la idea de juego, mientras que Scaloni dispone de futbolistas capaces de modificar el carácter y la estructura del encuentro.

Por profundidad y variedad, España llega con una banca ligeramente superior. Puede introducir talento, velocidad, control o fortaleza física dependiendo de lo que demande la final. Sin embargo, si el partido permanece empatado durante los minutos finales o llega al tiempo extra, Argentina tendrá una amenaza que ya decidió dos eliminatorias: Lautaro Martínez. La Roja parece contar con más soluciones; la Albiceleste posee la solución individual que ha demostrado ser más contundente.

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