Top 10 asegurado en el ranking FIFA: México demuestra su fuerza y crecimiento en el Mundial 2026

Pese a la eliminación ante Inglaterra en octavos, el Tri mantiene su lugar entre las diez mejores selecciones del mundo, reafirmando su crecimiento y consistencia internacional

El Tri sigue firme entre los mejores del mundo. Imago 7

La selección mexicana, pese a su eliminación ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, logró mantener su posición dentro del Top 10 del ranking FIFA, asegurando un avance en la clasificación que se publicará oficialmente el próximo 20 de julio. Con 1,754.30 puntos, México se ubica actualmente en el puesto número 10, apenas por detrás de Bélgica (1,756.30) y Países Bajos (1,775.54), consolidando su estatus entre las selecciones más destacadas del torneo.

El desempeño del Tricolor en la Copa Mundial, con cuatro victorias en la fase de grupos y un intenso duelo de eliminación directa frente a Inglaterra, permitió sumar puntos clave otorgados por la FIFA por cada triunfo en el torneo. Esto asegura que la selección de la CONCACAF se mantenga entre los diez mejores equipos del mundo, destacando que, a diferencia de México, otras selecciones europeas suman menos victorias hasta este momento del campeonato. LEE LA NOTA COMPLETA

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