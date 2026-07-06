El emotivo intercambio entre Chicharito y la Hormiga González: “Cabeza arriba”

El delantero de las Chivas recibió palabras de aliento del exseleccionado nacional tras la derrota ante Inglaterra en octavos de final

Chicharito consuela a la Hormiga González | Imago7/Reuters

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó escenas de frustración entre los futbolistas al término del encuentro frente a Inglaterra. Una de las imágenes que más llamó la atención fue cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández se acercó a Armando González para brindarle unas palabras de apoyo después del silbatazo final.

Mientras los jugadores abandonaban el terreno de juego del Estadio Azteca, Hernández, quien se encontraba en el inmueble como parte de la cobertura televisiva, buscó al delantero del Guadalajara para saludarlo y enviarle un mensaje tras la derrota por 3-2.

El exseleccionado nacional se dirigió directamente al atacante y, al verlo afectado por el resultado, le expresó una frase que quedó registrada por las cámaras presentes en la zona. “Cabeza arriba, cabeza arriba”, le dijo Chicharito mientras ambos compartían un breve momento después de la eliminación.

¡¡LO QUE ES ESTE MOMENTO!! 🥺🇲🇽



Hoy dejo atrás los colores para valorar esta imagen. Armando González recibiendo consuelo por parte de su ídolo, Chicharito Hernández.



La 'Hormiga' es quien es gracias al Chicharito. pic.twitter.com/02OoiDuXYL — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) July 6, 2026

González vivió su primera Copa del Mundo con la selección mexicana, aunque su participación fue reducida. El delantero únicamente sumó minutos en el encuentro frente a Sudáfrica durante la fase de grupos y no volvió a tener actividad en el resto del torneo.

Ante Inglaterra permaneció durante todo el compromiso en el banco de suplentes por decisión del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. Al concluir el partido, el atacante se unió al resto del plantel para agradecer el respaldo de la afición que asistió al Estadio Azteca.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Armando González de rodillas sobre el césped mientras intentaba asimilar la eliminación del conjunto nacional. Instantes después, el guardameta Luis Ángel Malagón se acercó para acompañarlo antes de que el equipo abandonara la cancha.

Los números de la Hormiga González

El paso de González por el Mundial concluyó sin anotaciones y con una sola aparición dentro del terreno de juego. Su presencia en la convocatoria había generado expectativa después de la temporada que firmó con Guadalajara, donde registró 24 goles en 34 partidos de Liga MX antes del inicio del certamen.

Tras el final del encuentro, el gesto de Chicharito Hernández con el delantero rojiblanco se convirtió en uno de los momentos que dejó la despedida de México del Mundial. Con un mensaje breve, el máximo goleador en la historia de la selección mexicana buscó respaldar a un futbolista que vivió su primera experiencia mundialista y que cerró el torneo entre lágrimas.

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