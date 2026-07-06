Drama en el Azteca: Jordan Henderson sufre grave lesión en victoria histórica ante México

El mediocampista inglés sufrió una aparatosa lesión en la muñeca durante la celebración por el triunfo y fue trasladado de inmediato al hospital

Henderson se lesiona. Foto print X: @Just Football_20/@barracudo

El mediocampista inglés Jordan Henderson sufrió una lesión en la muñeca durante los festejos posteriores al triunfo de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. El jugador fue trasladado en camilla al hospital, y el cuerpo médico del equipo confirmó que se trata de una lesión seria que podría dejarlo fuera del duelo de cuartos de final ante Noruega del próximo 11 de julio.

Después del silbatazo final, el mediocampista corrió a celebrar con el equipo en la cabecera sur del estadio, donde los aficionados ingleses se juntaron para apoyar a su equipo, el jugador se resbaló al intentar regresar al terreno de juego y cayó sobre su brazo, lo que generó preocupación por una posible fractura. Henderson fue retirado en camilla y trasladado al hospital para realizar más estudios médicos.

🚨🚨| Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.#MEXENG #JordanHenderson

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Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confirmó en conferencia prensa el incidente: “Es una noche muy especial para nosotros. Tengo sentimientos encontrados: estoy agotada y emocionada, pero también triste porque Jordan se lesionó la muñeca y está en el hospital… Se lesionó la muñeca y parece bastante grave“.

Así se llevaron a Jordan Henderson al final del triunfo de Inglaterra ante México. Ojalá y que no sea nada serio. pic.twitter.com/4rOKUbkEaS — Daniel Reyes Villaseñor (@barracudo) July 6, 2026

El entrenador enfatizó que la lesión ocurrió en medio de la euforia tras la eliminación de México, un partido intenso que exigió a todo el plantel y donde los europeos se impusieron 3-2, y lamentó que pueda ser baja.

Hasta el momento, Henderson había disputado apenas seis minutos en el Mundial 2026, en el partido de fase de grupos ante Panamá. No jugó en el duelo contra México y recibió una tarjeta amarilla. Su estado médico será clave para determinar su disponibilidad en las próximas etapas del torneo.

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