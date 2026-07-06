Tuchel, tras vencer a México en el Azteca: “Un resultado heroico, como si hubiéramos ganado la final”

El entrenador de Inglaterra analiza el partido de octavos de final en México, en el que destacó el corazón del equipo al ser visitantes y quedarse con un hombre menos

Las palabras de Tuchel tras el México vs Inglaterra | REUTERS/Paul Childs

Inglaterra sobrevivió el viaje a la Ciudad de México. Contra la altitud, contra 80,000 aficionados que apoyaban a la selección mexicana, con un VAR que les pitó una roja y un penalti en contra, los Tres Leones avanzaron a cuartos de final, por lo que Thomas Tuchel está orgulloso de lo hecho por la selección inglesa, aunque la lesión de Jordan Henderson opacó el festejo:

“Mis emociones son muy encontradas. Estoy orgulloso de la mentalidad y la actitud. Dieciseisavos de final es el momento en un torneo donde encuentras la manera de ganar. Lo logramos con pura mentalidad y corazón, superando cada obstáculo que se nos presentó. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la voluntad de este equipo. Es una noche muy, muy especial para nosotros. Tengo sentimientos encontrados porque estoy agotado, por supuesto, y emocionado, pero también triste porque Jordan se lesionó la muñeca. Ahora mismo está en el hospital, así que es una lesión bastante grave. Es una lástima que Jordan no esté con nosotros esta noche”.

Tuchel aseguró que el partido en México fue de una intensidad de una final, no de octavos: “Durante la preparación, nunca sentí que estuviéramos en octavos de final. Todavía no lo siento así, casi como si hubiéramos ganado una final. Ese último momento, cuando el árbitro se lleva el silbato a la boca, y sabes que has superado 40-50 minutos jugando en casa, en la altitud, contra un fuerte equipo mexicano. Es un momento de alegría, una actuación heroica y un resultado heroico al final. Estoy muy feliz por los jugadores. Ser parte de esto, vivir esta experiencia los últimos dos días, estar en este país, ver a la gente en las calles hasta el estadio… es un momento muy especial. Superarlo, contra toda adversidad, lo hace aún más especial. Esta victoria tendrá un lugar muy especial para todos nosotros”.

El entrenador admitió que el resultado parecía imposible cuando se quedaron con un hombre menos: “40 o 50 minutos con 10 hombres, incluso a nivel del mar, es casi imposible de lograr y lo hicimos en la altitud. Pensábamos que los primeros 20 minutos iban a ser los más duros y dijimos que saldríamos fuerte en la segunda parte, pero la tarjeta roja lo cambió todo. Claro que están agotados, a otro nivel, lo cual es bueno de ver porque creo que esto crea una conexión con la afición. Ven que suena el silbato y están casi demasiado cansados ​​para celebrar. Jugadores magníficos a ese nivel, que lo dan todo por la victoria, por el país y por esa camiseta. Tengan eso en cuenta, éste es un grupo especial”.

El entrenador se rindió ante la afición mexicana: “Tuvimos que superar algunos momentos difíciles, especialmente en los primeros 20 minutos. Creo que jugamos contra un equipo fuerte, en un estadio increíble, en un país increíble. Casi me da pena que estén fuera porque vi la pasión y la emoción de toda la gente en las calles hoy y ayer desde el autobús, pero por supuesto estoy increíblemente orgulloso de mi equipo y de nuestro logro al regresar a cuartos de final”.

Por último, el entrenador se rindió ante Pickford, no solo por sus atajadas, sino por los despejes, incluyendo el que originó el 1-0. “Queríamos superar un poco la presión alta; si no la sentíamos, teníamos la opción de jugar con pases largos. En los entrenamientos vimos que Jordan podía golpear el balón más lejos. Pensamos que esta podría ser una buena manera de llevar el balón al campo contrario, para no quedarnos atrapados en nuestro propio campo. Al principio se notaba que nos faltaba confianza, que no teníamos el ritmo para superar la presión alta, así que optamos por los balones largos. Nos fue bien entonces. Jordan, en general, lo hizo muy bien, sobre todo al final. Salió a interceptar los centros, salvó los balones que se podían salvar, evitó segundas oportunidades y rebotes. ¡Bien hecho! Estoy muy contento por él“.

Tuchel explota contra el VAR

En las horas previas al partido, el tema de conversación fue la decisión de la FIFA de quitar la cartulina roja a Folarin Balogun. Tuchel admitió que, para él, no tenían que haber expulsado al jugador estadounidense, pero revertir la decisión cambia todo.

“¿Quién puede revocar esta decisión y con qué fundamento? Simplemente queremos que haya coherencia en las decisiones arbitrales. Si nos sacan tarjeta amarilla en la primera parte, ¿nos la devuelven? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde está la línea? No tengo la respuesta”.

Tuchel cree que no era penalti de Kane ni roja para Jarell Quansah. “Claro que es una locura, otro defensor derecho fuera. En el partido nunca pensé que se involucraría el VAR , ni siquiera nos pitaron falta, así que el árbitro obviamente pensó que era una entrada dura, pero era su deber dejarla seguir. Solo vi la imagen fija en la pantalla y cuando ves una imagen fija, ya lo sabes. No se pueden tomar decisiones basándose en una imagen fija en un partido de fútbol. Lo hicieron contra nosotros… es muy frustrante. Para mí, no es suficiente para anularlo, como el penalti, pero así son las cosas”

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