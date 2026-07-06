Bellingham consuela a Gilberto Mora e intercambian camisetas tras el México vs Inglaterra

La selección mexicana no pudo ante Inglaterra en el Estadio Azteca y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026

Gilberto Mora y Jude Bellingham | Capturas: @porktendencia/@totalcristiano

La eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026 dejó una de las escenas más emotivas de la jornada, protagonizada por Jude Bellingham y Gilberto Mora. Al finalizar el partido en el Estadio Azteca, el joven futbolista mexicano se dirigió al túnel de vestidores visiblemente afectado por el resultado, mientras el mediocampista inglés se acercó para consolarlo.

El encuentro terminó con triunfo de Inglaterra por 3-2, resultado que dejó fuera al Tricolor y colocó a los europeos en los cuartos de final. En medio de la celebración inglesa, ya en los vestidores, Bellingham notó el estado anímico de Mora y tuvo un gesto de respeto con el jugador mexicano, quien vivía uno de los momentos más duros de su corta carrera.

Jude Bellingham consoles Gilberto Mora and gives him his shirt. ❤️ pic.twitter.com/7HL5IQR3kW — TC (@totalcristiano) July 6, 2026

La imagen mostró a Bellingham abrazando a Mora y hablándole por unos segundos antes de ingresar a los vestidores. Después, ambos jugadores intercambiaron camisetas, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por el significado que tuvo tras un partido de alta tensión.

El momento cobró mayor relevancia porque Gilberto Mora, de 17 años, había mencionado anteriormente que uno de sus sueños era compartir cancha con Jude Bellingham. Ese deseo se cumplió en un escenario mundialista, aunque en una noche marcada por la eliminación de México y por la tristeza del mediocampista nacional.

Bellingham marcó los primeros goles del encuentro un doblete al sellar los goles al 36′ y 38′ para poner el 0-2y ser el MVP del partido, mientras que Gilberto Mora tuvo un gran partido participando en las jugadas y fue sustituido en la segunda mitad.

"Gilberto Mora":

Porque intercambió playeras con Bellingham pic.twitter.com/SMXN8dGgWd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 6, 2026

La imagen de Jude Bellingham consolando a Gilberto Mora y cambiando camisetas con él tomó otro significado por un antecedente que el propio futbolista mexicano había revelado antes del México vs Inglaterra. En una dinámica con soccerdotcom, el mediocampista de Xolos de Tijuana mencionó al jugador del Real Madrid e Inglaterra como uno de los futbolistas con los que le gustaría compartir cancha durante su carrera, una respuesta que se volvió a colocar en la conversación tras el cruce mundialista entre ambas selecciones.

Mora, de 17 años, llegó al partido ante Inglaterra como uno de los nombres más seguidos del Tricolor en el Mundial 2026, después de ganar presencia con el equipo de Javier Aguirre y ser titular ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos. El mexicano mencionó a Lamine Yamal como otro jugador con el que le gustaría jugar, pero el caso de Bellingham cobró fuerza por el contexto: días después, ambos coincidieron como rivales en el Estadio Ciudad de México y terminaron protagonizando una de las postales más comentadas tras la eliminación de México.

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