¿Triunfo de Inglaterra de podría definir al futuro campeón del Mundo?

Publicado por Redacción Claro Sports

La victoria de Los Tres Leones sobre Francia podría ser un factor determinante para conocer al campeón de la Copa del Mundo.

Bellingham habla tras la eliminación de Inglaterra
El jugador merengue compartió un emotivo poema | Reuters

Le queda un partido a la Copa del Mundo del 2026 y el futuro de Argentina y de España estaba en las manos del partido del tercer lugar, mismo que se jugó este sábado en el Estadio Miami en la Florida en Estados Unidos.

Pero ¿Por qué el destino del próximo campeón del mundo depende del encuentro por el tercer lugar? La respuesta es muy simple, el equipo que gana el bronce en un Mundial siempre es el que perdió con el futuro ganador del Mundial. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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