¿Cuánto dinero ganó Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026? Este es el premio de consolación

La selección inglesa recibió 29 millones de dólares por el tercer lugar y elevó su ingreso total a 30.5 millones con el apoyo de la FIFA

Inglaterra se lleva el tercer lugar del Mundial | Reuters

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria sobre Francia en el partido por el tercer lugar. El resultado permitió al conjunto dirigido por Thomas Tuchel obtener la medalla de bronce y acceder a una cantidad mayor dentro del reparto de premios establecido por la FIFA.

Las dos selecciones llegaron al encuentro después de quedar eliminadas en las semifinales. Inglaterra perdió ante Argentina, mientras que Francia fue superada por España, por lo que el compromiso representó la última oportunidad para terminar el torneo con un triunfo.

Además de la posición en la clasificación final, el partido definió una diferencia económica de dos millones de dólares. La FIFA asignó 29 millones de dólares al tercer lugar y 27 millones al equipo que finalizara en la cuarta posición.

¿Cuántos millones de dólares ganó Inglaterra por obtener el tercer lugar del Mundial 2026?

Inglaterra recibió 29 millones de dólares por concluir en el tercer lugar del Mundial 2026. Esta cantidad corresponde al premio destinado por la FIFA para la selección que ganara el partido por la medalla de bronce. El equipo inglés consiguió su mejor posición en una Copa del Mundo desde el título obtenido en 1966. También fue la primera ocasión en la que terminó entre los tres primeros lugares de un Mundial disputado fuera de Inglaterra.

El premio por el tercer lugar quedó 21 millones de dólares por debajo de los 50 millones destinados al campeón. También existió una diferencia de cuatro millones respecto a los 33 millones que recibirá el subcampeón de la competencia.

La distribución de premios del Mundial 2026 quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer lugar: 29 millones de dólares.

Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares.

Del noveno al decimosexto lugar: 15 millones de dólares.

Del lugar 17 al 32: 11 millones de dólares.

Del lugar 33 al 48: 9 millones de dólares.

¿Qué cantidad se embolsó en total la selección inglesa por su participación?

El premio de Inglaterra aumentó al considerar el apoyo de 1.5 millones de dólares que la FIFA entregó a cada una de las 48 selecciones clasificadas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Este recurso fue destinado a cubrir gastos relacionados con la preparación, las concentraciones, los traslados, el hospedaje y la logística de cada federación durante el proceso previo y el desarrollo de la competencia.

Al sumar los 29 millones de dólares por el tercer lugar y los 1.5 millones entregados para la preparación, la Federación Inglesa recibió un total de 30.5 millones de dólares por su participación en el Mundial 2026.

Una parte de estos ingresos puede utilizarse para cubrir los bonos acordados con los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo. Cada federación establece antes del torneo la forma en que distribuye los incentivos entre los miembros de la delegación. El dinero restante puede dirigirse a programas de selecciones nacionales, categorías juveniles, futbol femenil, infraestructura, fuerzas básicas y gastos de operación de la federación.

¿Qué cantidad de dinero ganó Francia por el cuarto lugar?

Francia obtuvo 27 millones de dólares después de terminar en el cuarto lugar del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps perdió ante Inglaterra en el partido que definió las posiciones tres y cuatro del torneo.

Al incluir el apoyo previo de 1.5 millones de dólares, la Federación Francesa recibió un acumulado de 28.5 millones de dólares por su participación en la Copa del Mundo. La diferencia total entre Inglaterra y Francia fue de dos millones de dólares. Ambos equipos recibieron la misma cantidad para gastos de preparación, por lo que la distancia económica estuvo determinada por el resultado del partido por el tercer lugar.

Francia avanzó a las rondas de eliminación después de enfrentar a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos. Más adelante superó a Marruecos en los cuartos de final, pero perdió 2-0 frente a España en la semifinal y quedó fuera del partido por el título. El reparto de premios se completará después de la final entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El campeón recibirá 50 millones de dólares y el segundo lugar obtendrá 33 millones.

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