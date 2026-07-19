En Pumas reconocen “baño de humildad” tras la goleada ante Pachuca

El auxiliar auriazul incluso habló de posibles refuerzos y negó provocaciones tras la goleada sufrida en Ciudad Universitaria

La derrota de Pumas por 3-0 frente a Pachuca dejó un mensaje directo desde el cuerpo técnico universitario. Después del partido disputado en Ciudad Universitaria, el asistente de Esteban Solari, Emerson Panigutti reconoció que el equipo necesita dejar atrás lo ocurrido en el torneo anterior y concentrarse en la etapa que apenas comienza.

El conjunto auriazul inició el Apertura 2026 con tres goles en contra y sin poder marcar como local. Ante este escenario, el auxiliar sostuvo que el plantel debe asumir el resultado, revisar su desempeño y trabajar desde una postura de autocrítica.

“Es la primera fecha del torneo y es un equipo en formación. Nosotros lo tenemos muy claro: sabemos que necesitamos darnos un baño de humildad. Lo que pasó el torneo anterior ya se cerró y hoy comienza una etapa nueva”, declaró tras el encuentro.

El integrante del cuerpo técnico agregó que el proceso apenas comienza y que existen aspectos por corregir durante las próximas semanas. “Tenemos que trabajar. Tenemos mucho trabajo por delante para poder salir adelante”, señaló después del debut de Solari en el banquillo de Pumas.

Las declaraciones también abordaron la posibilidad de que el club incorpore más jugadores antes del cierre del mercado. El auxiliar evitó exigir contrataciones y explicó que las negociaciones corresponden a la directiva, mientras el cuerpo técnico trabaja con los elementos disponibles.

“Es un tema que están manejando los directivos. Nosotros estamos trabajando con el plantel y, obviamente, si se suma alguien, será bienvenido al grupo”, expresó sobre los posibles movimientos que Pumas todavía podría realizar para fortalecer su plantilla.

Otro de los temas fue el comportamiento de ambos equipos durante el partido. El representante de Pumas rechazó que los jugadores universitarios hayan provocado algún conflicto y aseguró que mantuvieron una conducta respetuosa, pese a la tensión registrada dentro del campo.

“Nosotros siempre fuimos respetuosos con todo el mundo y hoy también lo fuimos. No provocamos en absoluto; sobre la parte de ellos, habría que preguntarles a ellos”, afirmó. Pumas deberá responder en la siguiente jornada después de un inicio marcado por la goleada, las dudas sobre el plantel y el llamado interno a recuperar la humildad.

Solari fue expulsado por bronca con jugadores de Pachuca

El técnico de Pumas protagonizó un intercambio de palabras con varios jugadores de Pachuca después del silbatazo final, principalmente con Oussama Idrissi, con quien había tenido roces durante distintos momentos del encuentro. La discusión subió de tono sobre el terreno de juego y ambos terminaron frente a frente.

Tras la derrota por 3-0 en el debut del Apertura 2026, Solari manifestó su inconformidad y continuó el cruce verbal con futbolistas de los Tuzos. El árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja, situación que impidió que el entrenador auriazul apareciera posteriormente en la conferencia de prensa.

Te puede interesar: