Toluca apaga la ilusión de Chivas y rompe su racha de 14 partidos sin caer en casa

El Guadalajara generó oportunidades en el Akron, pero Toluca aprovechó sus momentos y comenzó el Apertura 2026 con un triunfo como visitante

Gallardo amplió la ventaja de los Diablos | Imago7

Toluca terminó con la ilusión de Chivas en el arranque del Apertura 2026 y puso fin a una racha de 14 partidos sin derrota del Guadalajara como local. Los Diablos Rojos se impusieron 2-0 en el Estadio Akron con anotaciones de Alexis Vega y Jesús Gallardo, en un encuentro condicionado por la expulsión de Ángel Sepúlveda durante la segunda parte.

Los Diablos Rojos tomaron la iniciativa desde los primeros minutos y buscaron instalarse cerca del área local. Alexis Vega, Jesús Angulo y Díaz Price generaron las primeras aproximaciones, mientras el Guadalajara intentaba acomodarse y construir sus ataques desde el fondo.

Chivas respondió después del primer cuarto de hora. Richard Ledezma obligó a Luis García a intervenir y Ángel Sepúlveda estuvo cerca de marcar con un remate que pasó junto al poste. El conjunto rojiblanco equilibró el trámite, pero no pudo aprovechar sus mejores minutos para adelantarse.

La primera jugada que cambió el partido llegó al minuto 38, cuando el VAR revisó una posible mano de Luis Romo dentro del área. El árbitro Daniel Quintero Huitrón acudió a la revisión y señaló penal para Toluca, decisión que le permitió al visitante romper el empate antes del descanso.

Alexis Vega tomó el balón y ejecutó el cobro al minuto 42. El exjugador de Chivas definió a lo ‘Panenka’, engañó a Raúl Rangel y colocó el 0-1, una anotación que cambió el escenario del encuentro y obligó al equipo de Milito a asumir mayores riesgos.

¡Sangre fría corre por sus venas! 🥵🧊



Tremendo lo de Alexis Vega cobrando el penal. 😤



Aquí les dejo el GOLAZO del @TolucaFC esta noche… una auténtica DIABLURA. 👹🔥#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/BMcWi8wpE6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

El Guadalajara todavía tuvo una oportunidad para igualar antes del medio tiempo. Daniel Aguirre quedó en posición de remate, pero Everardo López apareció con una barrida dentro del área. Toluca protegió la ventaja y también estuvo cerca del segundo tanto con disparos de Nicolás Castro y Díaz Price, ambos contenidos por Rangel.

Gabriel Milito buscó una reacción desde el comienzo de la segunda parte con el ingreso de Brian Gutiérrez. Sin embargo, el plan de Chivas recibió otro golpe al minuto 50, cuando el VAR recomendó revisar un manotazo de Ángel Sepúlveda sobre Federico Pereira.

El árbitro retiró la tarjeta amarilla mostrada inicialmente y expulsó al delantero rojiblanco. Chivas quedó con diez futbolistas y tuvo que modificar su estructura, por lo que Armando “La Hormiga” González entró para intentar mantener presencia en el ataque.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo local mantuvo la búsqueda del empate. Roberto Alvarado remató de cabeza, Brian Gutiérrez tuvo una oportunidad desde la frontal y Bryan González exigió a Luis García. El debut oficial de Jordan Carrillo también ofreció mayor profundidad por las bandas, aunque Toluca logró cerrar los espacios.

La sentencia llegó al minuto 75, después de que Chivas adelantara líneas y quedara expuesto en defensa. Helinho condujo el contragolpe y habilitó a Jesús Gallardo, quien sacó un remate para superar a Rangel y establecer el 0-2 en Guadalajara.

¡Y el segundo de los Diablos lo hizo Jesús Gallardo! 👹🔥



Aquí está el tanto de @TolucaFC en la contra.#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/g2qV0zwRsr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

Toluca todavía tuvo oportunidades para ampliar la diferencia durante el cierre. Raúl Rangel evitó el tercer gol con dos intervenciones ante Helinho, mientras Antonio Mohamed realizó modificaciones para administrar la ventaja y asegurar los primeros tres puntos del campeonato.

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