Dricus du Plessis vs Kamaru Usman, en vivo: resultados en directo de las peleas de UFC Oklahoma City hoy 18 de julio

Dricus du Plessis vs Kamaru Usman: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

De acuerdo a la IA, Dricus du Plessis parte como el amplio favorito para imponerse a Kamaru Usman, una tendencia que también respaldan los mercados de predicción y las principales casas de apuestas. Los algoritmos de análisis deportivo y plataformas de proyección colectiva le asignan una probabilidad implícita de triunfo del 72%. En contraste, Usman aparece con apenas un 28% o 29% de opciones de victoria, un panorama que refleja la confianza de los modelos estadísticos en el campeón sudafricano.

La Inteligencia Artificial fundamenta ese pronóstico en varios indicadores. Du Plessis, de 32 años, atraviesa el mejor momento de su carrera y cuenta con una ventaja física que los modelos consideran determinante frente a un Usman de 39 años, cuyo desgaste tras múltiples combates de alto nivel reduce sus proyecciones. Además, el sudafricano compite de forma natural en las 185 libras, donde destaca por su mayor tamaño, un promedio de 5.18 golpes significativos por minuto y una potencia adaptada a la división, mientras que el nigeriano afronta el reto de establecerse en el peso mediano tras su trayectoria en el wélter. Aunque ambos llegan después de perder su pelea de campeonato más reciente, los datos también señalan una ligera disminución en el rendimiento de Usman durante sus últimas presentaciones a cinco asaltos, un factor que fortalece el favoritismo de Du Plessis.