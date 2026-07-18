Dricus du Plessis vs Kamaru Usman, en vivo: resultados en directo de las peleas de UFC Oklahoma City hoy 18 de julio
UFC Oklahoma City enfrenta a dos históricos excampeones: Dricus du Plessis busca recuperar el trono de peso mediano y Kamaru Usman debuta en las 185 libras
Alden Coria vs Stewart Nicoll | Peso mosca | Gana Coria por decisión unánime
Alden Coria mantuvo el invicto en UFC al superar por decisión unánime a Stewart Nicoll con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28, después de imponer el ritmo durante los tres rounds en la división de peso mosca. El estadounidense marcó diferencias con la presión constante, un jab preciso y golpes rectos que encontraron su objetivo desde el primer episodio, aunque Nicoll respondió con varios derribos y algunos momentos de control. Coria logró salir de las posiciones comprometidas cada vez que su rival lo llevó a la lona, cerró los intercambios con mejores conexiones y también amenazó con varias sumisiones que obligaron a Nicoll a defenderse. Con esta actuación, Coria mejoró su récord a 13-3 en las artes marciales mixtas y 3-0 en UFC, mientras que Nicoll cayó a 8-4 y permanece sin victorias en la empresa con marca de 0-4.
RJ Harris vs Alvin Hines | Peso completo | Gana RJ Harris por KO
RJ Harris tuvo un debut soñado en UFC al noquear a Alvin Hines en apenas 1:40 del primer round durante el evento celebrado en Oklahoma City. Hines apostó por los ataques a las piernas en el inicio del combate, pero Harris respondió con precisión y encontró la oportunidad perfecta tras conectar una combinación seguida de un potente uppercut que envió a su rival a la lona. Sin darle margen de recuperación, Harris cerró la contienda con una ráfaga de golpes a ras de lona para conseguir el nocaut. Con este resultado, el invicto estadounidense elevó su récord a 6-0 en las artes marciales mixtas y estrenó su historial en UFC con una victoria, mientras que Hines cayó a 7-2 y sumó su segunda derrota dentro de la promotora.
Anna Melisano vs Dione Barbosa | Peso mosca femenil | Gana Barbosa por sumisión
Dione Barbosa necesitó poco más de cuatro minutos para imponerse a Anna Melisano en UFC Oklahoma City tras asegurar una victoria por sumisión con un mataleón a los 4:04 del primer round. La brasileña cumplió con el pronóstico al acortar la distancia desde el inicio, controlar a su rival contra la reja y concretar un derribo que marcó el rumbo del combate. Barbosa tomó la espalda en un par de ocasiones; aunque Melisano logró escapar del primer intento de estrangulación y recuperó la posición de pie, la brasileña volvió a colocarse en una posición dominante, aseguró el mataleón y obligó a su oponente a rendirse. Con este triunfo, Barbosa mejoró su récord a 10-4 en las artes marciales mixtas y 4-2 en UFC, mientras que Melisano quedó con marca de 6-2 y sufrió un revés en su debut dentro de la promotora.
Dricus du Plessis vs Kamaru Usman: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo a la IA, Dricus du Plessis parte como el amplio favorito para imponerse a Kamaru Usman, una tendencia que también respaldan los mercados de predicción y las principales casas de apuestas. Los algoritmos de análisis deportivo y plataformas de proyección colectiva le asignan una probabilidad implícita de triunfo del 72%. En contraste, Usman aparece con apenas un 28% o 29% de opciones de victoria, un panorama que refleja la confianza de los modelos estadísticos en el campeón sudafricano.
La Inteligencia Artificial fundamenta ese pronóstico en varios indicadores. Du Plessis, de 32 años, atraviesa el mejor momento de su carrera y cuenta con una ventaja física que los modelos consideran determinante frente a un Usman de 39 años, cuyo desgaste tras múltiples combates de alto nivel reduce sus proyecciones. Además, el sudafricano compite de forma natural en las 185 libras, donde destaca por su mayor tamaño, un promedio de 5.18 golpes significativos por minuto y una potencia adaptada a la división, mientras que el nigeriano afronta el reto de establecerse en el peso mediano tras su trayectoria en el wélter. Aunque ambos llegan después de perder su pelea de campeonato más reciente, los datos también señalan una ligera disminución en el rendimiento de Usman durante sus últimas presentaciones a cinco asaltos, un factor que fortalece el favoritismo de Du Plessis.
¿A qué hora inicia la función de UFC Oklahoma City?
La actividad de UFC Oklahoma City arrancará a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, con las peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 18:00. Desde ese momento, la expectativa crecerá con cada combate hasta llegar al esperado choque entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman, un enfrentamiento que promete definir el rumbo de la división de peso mediano.
Como suele ocurrir en los eventos de UFC, la pelea estelar no cuenta con un horario fijo para su inicio, ya que todo dependerá de la duración de los combates anteriores. Si las peleas terminan antes del límite, el duelo entre Du Plessis y Usman podría adelantarse; en cambio, si varias llegan a la decisión de los jueces, el combate principal comenzará más tarde de lo previsto.
México y Centroamérica: 15:00 horas
Estados Unidos Este: 17:00 horas
Estados Unidos Pacífico: 14:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Argentina: 18:00 horas
UFC Oklahoma City: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
El combate estelar de UFC Oklahoma City enfrentará a dos históricos excampeones con mucho más que una victoria en juego. Dricus du Plessis (23-3) buscará iniciar el camino para recuperar el cinturón de peso mediano que perdió en agosto de 2025 ante Khamzat Chimaev. El sudafricano, de 32 años, atraviesa el mejor momento físico de su carrera y apostará por su potencia, su mayor tamaño natural y una presión constante para intentar definir la pelea antes del límite. Del otro lado aparecerá Kamaru Usman (21-4), quien a los 39 años debutará oficialmente en las 185 libras después de construir una era dominante en el peso welter. El ‘Nigerian Nightmare’ llega con impulso tras superar a Joaquin Buckley el año pasado y buscará imponer su lucha de clase mundial, su experiencia y su resistencia para desgastar a su rival contra la reja.
El enfrentamiento también carga un fuerte componente personal. La relación entre ambos se tensó desde que Du Plessis aseguró ser el único “verdadero campeón africano” por vivir y entrenar en el continente, una declaración que marcó distancia con la generación integrada por Usman, Israel Adesanya y Francis Ngannou. Además, el escenario deportivo aumenta la expectativa: después de la reciente victoria de Sean Strickland sobre Chimaev, el vencedor quedará como retador número uno al campeonato de peso mediano. Du Plessis parte con la ventaja de conocer a la perfección las exigencias físicas de la división, mientras que Usman buscará demostrar que su fortaleza y su dominio en la lucha también pueden imponerse frente a un oponente naturalmente más grande.
Cartelera estelar
Dricus Du Plessis (23-3-0) vs Kamaru Usman (21-4-0) | Peso mediano
Jared Cannonier (18-9-0) vs Christian Leroy Duncan (14-2-0) | Peso mediano
Chase Hooper (16-5-1) vs Mitch Ramirez (8-3-0) | Peso ligero
Tabatha Ricci (12-4-0) vs Fatima Kline (9-1-0) | Peso paja femenil
Tommy McMillen (10-0-0) vs Alberto Montes (12-1-0) | Peso pluma
Preliminares
Austin Bashi (14-1-0) vs Jose Miguel Delgado (11-2-0) | Peso pluma
Jean-Paul Lebosnoyani (10-2-0) vs Seokhyeon Ko (13-2-0) | Peso welter
Levi Rodrigues Jr. (5-0-0) vs Felipe Franco (10-2-0) | Peso semipesado
Ezra Elliott (7-0-0) vs Damien Anderson (5-0-0) | Peso pluma
Alden Coria (12-3-0) vs Stewart Nicoll (8-3-0) | Peso mosca
RJ Harris (5-0-0) vs Alvin Hines (7-1-0) | Peso completo
Anna Melisano (6-1-0) vs Dione Barbosa (9-4-0) | Peso mosca femenil
¿Quién transmite en vivo UFC 329 y dónde mirar por TV y online?
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En el resto de Latinoamérica, la cartelera podrá verse a través de Paramount+ y UFC Fight Pass. Ambas plataformas ofrecen la transmisión del evento bajo un esquema de suscripción mensual, por lo que será necesario contar con una cuenta activa para disfrutar de una noche que apunta a ofrecer grandes enfrentamientos y emociones de inicio a fin.