Monterrey vs Santos, en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Monterrey recibe a Santos en el Gigante de Acero este sábado 18 de julio para el primer partido de ambos equipos en el Apertura 2026 de la Liga MX
Alineaciones del Monterrey vs Santos, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Monterrey: Luis Cardenas, Gerardo Arteaga, Stefan Medina, Alonso Aceves, Ricardo Chávez, Jorge Rodriguez, Oliver Torres, Lucas Ocampos, Jesus Corona, Luca Orellano, Diego Ros
Santos: Carlos Acevedo, José Abella, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Lucas Di Yorio, Diego González.
¿A qué hora juega Monterrey vs Santos y dónde ver hoy 18 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
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México: 19:00 horas | TUDN y VIX
Estados Unidos: 21:00 horas (ET) y 18:00 horas (PT) | TUDN, Univision y VIX
Centroamérica: 19:00 horas | Vix (sólo Puerto Rico)
Antecedentes Monterrey vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente entre CF Monterrey y Santos Laguna tiene un claro protagonista: el cuadro regiomontano. En los últimos cinco años, Rayados marcó diferencia con ocho victorias y una defensa que dejó huella gracias a sus múltiples partidos con la portería en cero, además de su fortaleza en duelos de eliminación directa. Santos Laguna, sin embargo, no perdió la capacidad de plantar cara y acumula cinco triunfos, incluido el más reciente por 3-0 en el Clausura 2026, junto con tres empates en este lapso. La estadística favorece a Monterrey, pero el conjunto de Torreón mantiene argumentos para competir y convertirse en una amenaza cuando recibe a su rival en casa.
Santos Laguna 3:0 CF Monterrey | Clausura 2026
CF Monterrey 1:0 Santos Laguna | Apertura 2025
CF Monterrey 4:2 Santos Laguna | Clausura 2025
Santos Laguna 0:2 CF Monterrey | Apertura 2024
Santos Laguna 0:2 CF Monterrey | Clausura 2024
CF Monterrey 3:0 Santos Laguna | Apertura 2023
CF Monterrey 2:0 Santos Laguna | Clausura 2023 (Liguilla)
Santos Laguna 0:0 CF Monterrey | Clausura 2023 (Liguilla)
CF Monterrey 1:2 Santos Laguna | Clausura 2023
Santos Laguna 4:3 CF Monterrey | Apertura 2022
CF Monterrey 1:0 Santos Laguna | Clausura 2022
Santos Laguna 1:2 CF Monterrey | Apertura 2021
CF Monterrey 1:1 Santos Laguna | Clausura 2021 (Liguilla)
Santos Laguna 2:1 CF Monterrey | Clausura 2021 (Liguilla)
Santos Laguna 1:0 CF Monterrey | Clausura 2021
CF Monterrey 2:2 Santos Laguna | Apertura 2020
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con información de Caliente MX, la victoria de los Rayados de Monterrey aparece con un momio de -179, mientras que el empate se ubica en +340 y el triunfo de Santos ofrece una cuota de +425. Estos números colocan al conjunto regiomontano como favorito claro para este compromiso, ya que la diferencia en las líneas refleja una mayor confianza del mercado en su capacidad para conseguir los tres puntos. Sin embargo, el valor de la apuesta podría estar del lado de Santos si el equipo logra competir de forma más sólida de lo que indican las cuotas.
En cuanto al mercado de goles, el momio para más de 2.5 anotaciones se establece en -209, una cifra que muestra una expectativa alta de un partido con al menos tres goles. Por otra parte, la cuota de +160 para que ambos equipos superen los 2.5 tantos representa una opción con mayor riesgo, pero también con un posible mejor retorno. La lectura de estas líneas apunta a un duelo con atractivo ofensivo, aunque la apuesta más conservadora parece enfocarse en la victoria de Monterrey o en un marcador con varias llegadas y oportunidades de gol.