Monterrey vs Santos, en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con información de Caliente MX, la victoria de los Rayados de Monterrey aparece con un momio de -179, mientras que el empate se ubica en +340 y el triunfo de Santos ofrece una cuota de +425. Estos números colocan al conjunto regiomontano como favorito claro para este compromiso, ya que la diferencia en las líneas refleja una mayor confianza del mercado en su capacidad para conseguir los tres puntos. Sin embargo, el valor de la apuesta podría estar del lado de Santos si el equipo logra competir de forma más sólida de lo que indican las cuotas.

En cuanto al mercado de goles, el momio para más de 2.5 anotaciones se establece en -209, una cifra que muestra una expectativa alta de un partido con al menos tres goles. Por otra parte, la cuota de +160 para que ambos equipos superen los 2.5 tantos representa una opción con mayor riesgo, pero también con un posible mejor retorno. La lectura de estas líneas apunta a un duelo con atractivo ofensivo, aunque la apuesta más conservadora parece enfocarse en la victoria de Monterrey o en un marcador con varias llegadas y oportunidades de gol.