Benjamín Mora reconoce que la victoria sobre Pumas tuvo sabor a revancha

El técnico de los Tuzos aseguró que el triunfo sobre Pumas representó una revancha, pero destacó que el equipo actuó con inteligencia.

Benjamín Mora celebra triunfo de Pachuca | Imago 7

El inicio de Benjamín Mora como director técnico del Pachuca no pudo ser mejor. Los Tuzos comenzaron el Apertura 2026 con una victoria por 3-0 sobre Pumas y, tras el encuentro, el estratega reconoció que el resultado tuvo un significado especial para el club, luego de lo ocurrido el torneo pasado.

Aunque admitió que existía un sentimiento de revancha dentro del plantel, Mora aseguró que el equipo supo canalizarlo de la manera correcta y no permitió que se convirtiera en un factor que afectara su desempeño sobre el terreno de juego.

“Hoy se hizo un buen partido, serio, responsable y con personalidad. Sabíamos que Pachuca tenía cierta revancha por lo que pasó el torneo pasado, pero no tomamos la revancha con ansiedad, sino con inteligencia”, comentó en conferencia de prensa.

El técnico destacó el comportamiento de sus jugadores durante los 90 minutos y consideró que la actuación reflejó el compromiso del grupo para comenzar el campeonato con el pie derecho. Sin embargo, dejó claro que el resultado corresponde únicamente a la primera jornada y que el equipo deberá mantener el mismo nivel de exigencia conforme avance el torneo.

Mora reconoció que el triunfo le deja satisfacción, aunque explicó que esa sensación durará poco, ya que el trabajo continuará de inmediato con la preparación del siguiente compromiso del campeonato, cuando los Tuzos visiten al Querétaro.

“Muy importante. La tranquilidad la tengo desde que pitó el árbitro el final del partido hasta unas horas más; ya después me voy a intranquilizar por lo que sigue. Los jugadores de Pachuca son de alto nivel, los jóvenes mexicanos son el futuro de este país y mi responsabilidad es enorme para ayudar y potenciar”, afirmó.

El entrenador también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por Esteban Solari al frente del equipo. Mora explicó que recibió una plantilla con bases sólidas, lo que le ha permitido dar continuidad al proyecto sin necesidad de realizar modificaciones importantes desde su llegada.

En ese sentido, señaló que su intención es intervenir lo menos posible en una estructura que considera funcional y enfocarse en mantener el equilibrio del grupo tanto dentro como fuera de la cancha.

“Mucha agua mata planta y mientras menos meta yo las manos para poder modificar situaciones a mi gusto o a mi favor, es mejor. Vamos a tratar de equilibrar al equipo emocionalmente, mantenerlos en el piso; es una jornada nada más”, expresó.

Con este resultado, Benjamín Mora inició su etapa al frente del Pachuca con una victoria contundente y un funcionamiento que dejó buenas sensaciones. No obstante, el estratega insistió en que el triunfo representa únicamente el primer paso de un torneo largo y que el verdadero reto será sostener el rendimiento del equipo durante las siguientes jornadas del Apertura 2026.

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