¿Nueva regla en el fútbol? FIFA pone en marcha plan para obligar a clubes a usar jugadores sub 21

El organismo inicia un proceso de consulta para implementar una nueva regla sobre jugadores jóvenes en equipos profesionales

FIFA busca impulsar a los jugadores sub 21 | Reuters

El Consejo de la FIFA aprobó el inicio de un proceso de consulta para evaluar una posible modificación reglamentaria que impactaría directamente en el fútbol profesional. La propuesta contempla que los clubes de categoría absoluta tengan la obligación de incluir al menos a un jugador formado en su cantera, perteneciente a las categorías sub 20 o sub 21, dentro del terreno de juego.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la más reciente reunión del organismo, en la que se definió abrir el diálogo con las partes involucradas en el fútbol internacional. Este proceso incluye a clubes, ligas, asociaciones y otros actores relevantes antes de llevar la propuesta a una votación final.

“El Consejo de la FIFA también aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para establecer una obligación reglamentaria que obligue a los equipos de clubes sénior a contar siempre con al menos un jugador formado en la cantera, procedente de la categoría sub 20 o sub 21, en el terreno de juego, y que la propuesta se presente al Consejo de la FIFA el próximo año”, informó la FIFA en su sitio oficial.

De acuerdo con el planteamiento inicial, la medida no se aplicaría de forma inmediata. El siguiente paso será recopilar opiniones y análisis sobre su viabilidad, con el objetivo de presentar una versión formal ante el Consejo de la FIFA el próximo año.

La iniciativa se enfoca en la presencia obligatoria de al menos un futbolista joven en el campo durante los partidos oficiales, siempre que se trate de un jugador formado dentro de la estructura del propio club. Esto implicaría un ajuste en la planificación deportiva de las instituciones a nivel global.

El proceso de consulta permitirá evaluar distintos aspectos, como el impacto en las plantillas, la adaptación de las ligas y la compatibilidad con los reglamentos actuales. También se analizarán posibles excepciones o ajustes en función de las características de cada competencia.

La propuesta se enmarca en una serie de decisiones adoptadas por el organismo, que también ha abordado cambios relacionados con el reglamento disciplinario y el formato de las competiciones, entre los que destacan la tarjeta roja cada vez que un jugador se tape la boca para insultar o la expulsión de un futbolista que abandone el campo en señal de protesta por una decisión arbitral.

En caso de avanzar, la normativa requeriría la aprobación definitiva del Consejo tras el periodo de análisis. La implementación dependerá de los acuerdos alcanzados durante las consultas y de la evaluación técnica realizada por la FIFA.

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