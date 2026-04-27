The Boys 5, capítulo 5: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

El episodio 5 de The Boys llega el 29 de abril con estreno global; revisa horario en México, resumen de la temporada y calendario completo

¿Cuándo y dónde ver el quinto episodio de The Boys? | @TheBoysTV

El episodio 5 de la temporada final de The Boys se estrena el 29 de abril de 2026. La serie entra en su tramo decisivo tras cuatro capítulos que redefinieron el conflicto central con la muerte de A-Train, la pérdida del virus contra los supes y la primera debilidad física expuesta de Homelander.

La historia avanza hacia un enfrentamiento directo entre Butcher y Homelander, con un equilibrio de poder más inestable que en cualquier punto previo. La liberación de Soldier Boy y la fractura interna del grupo han dejado a los protagonistas sin una ventaja clara, obligando a tomar decisiones que impactarán de forma inmediata en el desenlace.

El episodio 5, titulado “One-Shots”, marca el inicio de la recta final de la temporada. Además de retomar las consecuencias del incidente en Fort Harmony, el capítulo introduce nuevos elementos en la narrativa, incluyendo personajes clave que modificarán la dinámica del conflicto en los episodios restantes.

The Boys, temporada 5: ¿Cuándo sale el capítulo 5 y hora exacta de estreno

El capítulo 5 de The Boys, titulado “One-Shots”, se estrena el miércoles 29 de abril de 2026. Amazon Prime Video libera el episodio a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico). En México, la disponibilidad se concentra en la madrugada del mismo miércoles. En la zona centro (Ciudad de México), el episodio estará disponible entre la 01:00 y 02:00 a.m., dependiendo de la sincronización del sistema y actualizaciones de la plataforma.

¿De qué tratan los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la temporada final de The Boys?

Los primeros cuatro episodios establecen el escenario más crítico de toda la serie. En el episodio 1, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie son capturados por Vought y llevados a un centro de detención, mientras Annie y Butcher ejecutan una operación de rescate. El evento central es la muerte de A-Train, quien intenta redimirse enfrentando directamente a Homelander.

El episodio 2 introduce el eje biológico del conflicto: Butcher revela un virus capaz de eliminar a los supes, mientras Homelander libera a Soldier Boy, generando una alianza inestable. En paralelo, el equipo intenta validar el arma en campo, sin éxito definitivo.

En el episodio 3, la narrativa se fragmenta en conflictos personales y estratégicos. Homelander enfrenta episodios de inestabilidad mental, Ryan se confronta con su padre por el pasado de Becca y el virus es destruido por Zoe Neuman y el Dr. Sameer Shah, dejando a los protagonistas sin su principal ventaja.

El episodio 4 traslada la acción a Fort Harmony, donde una infección biológica altera el comportamiento de los personajes. El punto clave es la traición de Soldier Boy, quien expone la vulnerabilidad de Homelander a la radiación, debilitándolo físicamente por primera vez en la temporada.

The Boys 5, temporada final: calendario del estreno de los capítulos

La quinta temporada está estructurada en ocho episodios distribuidos en siete semanas, con un estreno doble inicial seguido de lanzamientos semanales. Los episodios 1 y 2 se estrenaron el 8 de abril de 2026, marcando el inicio de la temporada. El episodio 3 llegó el 15 de abril y el cuarto el 22 de abril, manteniendo una cadencia semanal constante.

El episodio 5 se estrena el 29 de abril, seguido del sexto el 6 de mayo y el séptimo el 13 de mayo. El final de la serie, titulado “Blood and Bone”, está programado para el 20 de mayo de 2026, cerrando definitivamente la historia central de la franquicia.

Episodio 1: 1 de abril de 2026

Episodio 2: 8 de abril de 2026

Episodio 3: 15 de abril de 2026

Episodio 4: 22 de abril de 2026

Episodio 5: 29 de abril de 2026

Episodio 6: 6 de mayo de 2026

Episodio 7: 13 de mayo de 2026

Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

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