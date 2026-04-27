Thierry Henry, Alessandro del Piero y Oribe Peralta encabezan la generación del Salón de la Fama 2026

Periodistas internacionales eligieron a 18 figuras para el Salón de la Fama 2026 en Pachuca; destacan campeones mundiales y referentes históricos

La generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol quedó definida. En Pachuca, un comité internacional de periodistas especializados votó para seleccionar a 18 figuras que serán investidas en noviembre en la capital hidalguense.

El proceso de elección reunió a comunicadores de distintas regiones, quienes evaluaron carreras en activo y retiradas bajo criterios de impacto deportivo, logros colectivos e influencia histórica. La votación contempló categorías específicas. internacional, nacional, femenil y decanos, con el objetivo de dar contexto generacional y competitivo a cada elección dentro del Salón de la Fama. Durante la jornada en Pachuca también se realizaron actividades protocolarias y reconocimientos a integrantes del comité que han participado en este proceso a lo largo de los años.

La generación internacional del Salón de la Fama 2026

🟢 | Te presentamos a las 18 leyendas que conformarán la 14ª generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional.



🎖️ Agradecemos a nuestro distinguido Comité de Honor y Comité de Votación.

🤝🏻 Agradecemos a los patrocinadores y colaboradores que forman parte del Salón de… pic.twitter.com/tLejG0cCeo — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) April 27, 2026

En la categoría internacional, la generación 2026 reúne a campeones del mundo y figuras determinantes en Europa. Thierry Henry fue campeón del mundo con Francia en 1998 y referente del Arsenal en la Premier League, mientras que Alessandro Del Piero lideró a la Juventus durante dos décadas y conquistó el Mundial de 2006 con Italia. Bebeto formó parte del título de Brasil en 1994, y Miroslav Klose es el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 tantos.

Davor Šuker, goleador del Mundial de 1998 con Croacia, y Fernando Torres, campeón del mundo en 2010 con España, completan un bloque que destaca por su impacto en torneos internacionales y ligas de primer nivel. Todos registran cifras y títulos que respaldan su elección dentro del recinto.

En el apartado femenil internacional, Homare Sawa fue campeona del mundo con Japón en 2011 y Balón de Oro ese mismo año, consolidándose como una de las futbolistas más influyentes en la historia del fútbol asiático y mundial.

Dentro de los decanos internacionales, Sócrates y Teófilo Cubillas fueron reconocidos por trayectorias que marcaron época. El brasileño destacó en el Mundial de 1982 como líder técnico de su selección, mientras el peruano fue figura en los torneos de 1970 y 1978, con impacto directo en resultados y proyección del fútbol sudamericano.

La generación nacional del Salón de la Fama 2026

En la categoría nacional, Oribe Peralta fue campeón olímpico en Londres 2012 y referente ofensivo de la selección mexicana, mientras Antonio Mohamed construyó una carrera destacada como técnico con cinco títulos, al momento, en Liga MX. Ramón Morales fue pieza clave en Chivas campeón de 2006, y Christian “Chaco” Giménez tuvo un rol determinante en Pachuca y Cruz Azul con múltiples títulos continentales.

Humberto Suazo dejó registros goleadores relevantes en el fútbol mexicano con Rayados, mientras Fabián Estay tuvo una trayectoria sólida en clubes de México y participaciones con la selección de Chile. En el fútbol femenil nacional, Mónica Vergara fue reconocida por su trayectoria como jugadora y su papel posterior como entrenadora de la selección mexicana, incluyendo procesos en competencias internacionales.

Finalmente, en el rubro de decanos nacionales, Gerónimo Barbadillo e Ignacio Flores fueron incluidos por su aporte histórico. Ambos registraron participación destacada en selección y clubes, con presencia en Copas del Mundo y torneos relevantes que sustentan su legado dentro del fútbol mexicano.

Lista completa de elegidos | Salón de la Fama 2026

Internacional Thierry Henry Alessandro Del Piero Bebeto Miroslav Klose Davor Šuker Fernando Torres

Femenil internacional Homare Sawa

Decanos internacionales Sócrates Teófilo Cubillas

Nacional Oribe Peralta Antonio Mohamed Ramón Morales Christian “Chaco” Giménez Humberto Suazo Fabián Estay

Femenil nacional Mónica Vergara

Decanos nacionales Gerónimo Barbadillo Ignacio Flores



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