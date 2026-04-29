Día del Niño y de la Niña en México: estas son las actividades gratis para festejarlo en CDMX

Conciertos, festivales, talleres y eventos culturales forman parte de la agenda sin costo en la Ciudad de México

Actividades gratis para festejar a los niños y niñas en su día | @cultura_mx

El Día del Niño y de la Niña se celebra en México cada 30 de abril, una fecha dedicada a reconocer los derechos de la infancia y promover espacios de recreación para niñas y niños. En la Ciudad de México, esta conmemoración se acompaña de una amplia agenda de actividades gratuitas en distintos puntos de la capital.

Para este 2026, autoridades culturales y espacios públicos han preparado eventos que incluyen conciertos, talleres, festivales y experiencias interactivas. Muchas de estas opciones están diseñadas para realizarse en familia y abarcan desde actividades artísticas hasta dinámicas recreativas.

Día del Niño y la Niña: ¿Por qué se celebra el 30 de abril?

En México, el Día del Niño se estableció el 30 de abril desde 1924, con el objetivo de promover el bienestar y los derechos de la infancia. La fecha está alineada con iniciativas internacionales que buscan garantizar el desarrollo integral de niñas y niños. Esta conmemoración también se utiliza para impulsar políticas públicas, actividades educativas y espacios de convivencia que refuercen la importancia de la niñez dentro de la sociedad.

Lista de actividades gratis para festejar a los niños y niñas en su día

El Zócalo capitalino será uno de los principales puntos de encuentro. El 30 de abril se realizará un concierto gratuito del programa infantil “31 Minutos” en la Plaza de la Constitución. El evento está programado para las 19:00 horas y reunirá a personajes conocidos por varias generaciones.

Otro de los espacios con actividades será el Bosque de Chapultepec, donde se organizan desfiles temáticos con música, botargas y dinámicas dirigidas a niñas y niños. Estas presentaciones se desarrollarán entre el 30 de abril y el 2 de mayo en horarios vespertinos.

También se contempla una programación cultural en museos y recintos. El Museo Tamayo ofrecerá actividades enfocadas en el arte contemporáneo, con dinámicas participativas para menores. Estas propuestas forman parte de una agenda más amplia que se extiende hasta mediados de mayo.

En el ámbito científico, el Planetario Luis Enrique Erro albergará el Festival de las Infancias, con actividades relacionadas con la astronomía. Entre ellas se incluyen observación con telescopios, talleres y representaciones teatrales, programadas para el 29 de abril. Además tienen una dinámica especial del 30 de abril, donde se darán entradas gratis.

Otros eventos contemplan experiencias temáticas, como talleres sobre dinosaurios, dinámicas de construcción con bloques y recorridos interactivos. Algunas de estas actividades tienen cupo limitado, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

También se llevarán a cabo rodadas nocturnas y festivales en distintos puntos de la ciudad, incluyendo espacios como la Plaza de la República y zonas culturales de Polanco, donde habrá exhibiciones, talleres y actividades al aire libre.

La mayoría de los eventos no requiere registro previo, aunque algunos sí pueden solicitarlo o tener acceso limitado por capacidad. En todos los casos, las sedes mantienen horarios específicos y condiciones de ingreso que deben ser consideradas por los asistentes. Aquí te dejamos el calendario para que no te pierdas los eventos:

Concierto de 31 Minutos (Zócalo, 30 de abril, 19:00 horas)

Desfiles en el Bosque de Chapultepec (30 de abril al 2 de mayo)

Picnic artístico en el Museo Tamayo

Festival de las Infancias en el Planetario Luis Enrique Erro (29 de abril)

Experiencia LEGO Play House en Polanco (hasta el 3 de mayo)

Rodada nocturna temática en Plaza de la República

Festival de flores y jardines en Polanco

Talleres y actividades culturales en distintos museos

Festival de dinosaurios y actividades recreativas en espacios públicos

Estas opciones forman parte de la oferta cultural y recreativa disponible en la Ciudad de México para celebrar el Día del Niño y la Niña sin costo.

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