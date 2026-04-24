Comunicaciones y una situación a solucionar para no sufrir una quita de puntos

Qué necesita para evitar la sanción y por qué su partido final es más importante que nunca.

Comunicaciones quiere luchar por el título en el Clausura 2026 | @CremasOficiail

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su última jornada con todos los focos puestos en la definición del campeonato, la lucha por la permanencia y, en el caso de Comunicaciones, una preocupación adicional que puede cambiarlo todo: el cumplimiento de los minutos juveniles. En un torneo marcado por la paridad, donde cada detalle cuenta, el equipo crema no solo deberá enfocarse en lo futbolístico, sino también en evitar una sanción reglamentaria que podría tener consecuencias directas en la tabla.

El reglamento de la Liga Nacional es claro: cada club debe cumplir con un mínimo de 1,250 minutos acumulados con jugadores juveniles durante la fase de clasificación. De no hacerlo, la sanción es severa: reducción de puntos en la tabla, además de una multa económica. En un campeonato tan apretado, una quita de unidades podría ser determinante tanto en la pelea por la liguilla como en la tabla acumulada.

Además, la normativa establece condiciones específicas: deben participar al menos dos jugadores juveniles, no se puede alcanzar la cifra con un solo futbolista y existe un límite de 180 minutos por partido, incluso si juegan más de dos. Es decir, no solo importa cuántos minutos se sumen, sino cómo se administran dentro del campo.

Presentado por @BetcrisGuate



⏱️ Los minutos acumulados de jugadores de edad limitada en la Fase de Clasificación de la jornada 10 – Segunda Vuelta del Torneo Clausura 2026 pic.twitter.com/vDB38B2lIO — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

El escenario de Comunicaciones

En este contexto, Comunicaciones llega a la última jornada con una tarea pendiente: aproximadamente 160 minutos por cumplir. Una cifra alcanzable, pero que obliga al cuerpo técnico a planificar cuidadosamente el once inicial. El equipo dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa aún tiene margen para resolverlo sin comprometer el resultado, pero no puede fallar.

La alternativa más clara es alinear desde el arranque a varios juveniles. Nombres como Samuel Camacho, David Prada, Josué Padilla y Josep Folgar aparecen como opciones para cumplir con la cuota rápidamente, incluso dentro del primer tiempo. De esta manera, el equipo podría asegurar el cumplimiento del reglamento y luego ajustar su esquema con mayor libertad.

Un problema inesperado en el momento clave

La situación se complica aún más por la ausencia de Andy Contreras, el juvenil con más minutos en el torneo, quien no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Esto obliga a recurrir a jugadores con menos rodaje, aumentando el riesgo en un partido donde también hay objetivos deportivos en juego. Así, Comunicaciones no solo debe pensar en ganar o en cerrar bien la fase regular, sino también en evitar un error administrativo que podría costarle caro. En una jornada donde se define todo, este factor extra añade presión y condiciona la estrategia del equipo.

El cierre del Clausura 2026 promete emociones en todos los frentes: descenso, liderato, clasificación… y ahora también el cumplimiento reglamentario. Para Comunicaciones, la ecuación es clara: cumplir con los minutos juveniles es tan importante como sumar puntos. Porque en un torneo tan ajustado, no solo se juega dentro del campo. Y cualquier descuido, por mínimo que parezca, puede terminar siendo decisivo.

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