¡No está retirado! Chicharito rompe el silencio y enciende rumores sobre su regreso

A través de un video en redes sociales calificó como “fake news” las versiones sobre el fin de su carrera y aseguró que “pronto habrá noticias” sobre su futuro

El atacante mexicano no ha dado la última palabra en su carrera | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación tras compartir un mensaje en redes sociales que generó reacciones inmediatas. El delantero mexicano respondió a especulaciones sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de un nuevo paso en su carrera como futbolista.

A través de un video en sus cuentas oficiales, el exjugador de Chivas participó en una dinámica en la que reaccionaba a distintas afirmaciones sobre su vida. Durante la interacción, el atacante decidió intervenir únicamente cuando fue señalado como “exfutbolista”, momento en el que rechazó esa etiqueta y dejó una frase que encendió el interés. “Pronto habrá noticias”, expresó, sin dar más detalles sobre lo que viene.

El mensaje también incluyó una postura sobre los rumores recientes. El delantero calificó como “fake news” las versiones que indicaban que su carrera profesional había llegado a su fin. Con esa declaración, dejó claro que no contempla el retiro en este momento y que su situación podría cambiar en el corto plazo.

Durante la misma dinámica, Hernández abordó temas personales que han sido parte de la conversación pública. Se mencionaron aspectos relacionados con su vida fuera de la cancha, como su entorno familiar y relaciones personales, aunque el jugador evitó profundizar en esos puntos y mantuvo el enfoque en su situación profesional.

El contexto en el que surge este mensaje también ha sido relevante. Desde su salida de Chivas, el delantero había centrado su actividad en redes sociales y en proyectos como la Kings League. Sin embargo, esta nueva aparición sugiere un cambio en la narrativa que lo rodea y abre la puerta a un posible regreso al futbol.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la imagen que acompañó su publicación. Hernández apareció posando con un águila, lo que generó comentarios debido a la relación del símbolo con el Club América. Esta coincidencia desató interpretaciones entre los seguidores, aunque no existe confirmación de un vínculo con el equipo.

A lo largo de su trayectoria, el atacante ha mantenido presencia en distintos escenarios del futbol internacional, lo que mantiene vigente su nombre en el entorno deportivo. Su mensaje refuerza la idea de que aún contempla continuar dentro del juego, a la espera de definir su siguiente paso.

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