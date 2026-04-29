Histórica sanción para Esteban Andrada por puñetazo a Jorge Pulido en el Huesca vs Zaragoza: ¿Cuántos partidos?

El arquero argentino recibió 13 partidos de sanción, tras la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol

El castigo ya es oficial. Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, fue sancionado con 13 partidos por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, luego de la agresión que protagonizó en el cierre del duelo ante el Huesca, en la jornada 37 de la Segunda División española. La resolución confirma una de las sanciones más severas recientes por conducta violenta dentro del terreno de juego.

El organismo determinó un castigo de 12 encuentros por la agresión, más uno adicional por la expulsión tras doble amarilla. En su resolución, el Comité dejó claro el motivo del castigo: “Agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso… se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, además de subrayar que se aplicó el máximo debido a la gravedad de la acción.

Esta es la sanción de Esteban Andrada | Imago7

Asimismo, el documento explica los agravantes que llevaron a imponer la sanción más alta posible: “La conducta agresora se produce estando el juego detenido… el jugador adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo de forma voluntaria al capitán del equipo rival… y le propina un puñetazo”, detalla el Comité, que también consideró el uso de fuerza excesiva como un elemento clave.

La resolución también señala el impacto directo de la acción dentro del partido: “La naturaleza del golpe (directo, en la cara, con fuerza excesiva) sitúa la conducta en el extremo más grave…”, además de destacar que el incidente generó un conato de bronca entre jugadores, lo que obligó incluso a la intervención de las fuerzas de seguridad.

El castigo deja a Andrada fuera de lo que resta de la temporada, en un momento crítico para el Zaragoza en su lucha por la permanencia. Además, el Comité también sancionó a otros involucrados: Dani Jiménez, portero del Huesca, recibió cuatro partidos, mientras que Dani Tasende fue castigado con dos encuentros.

El incidente ocurrió en el derbi aragonés entre Huesca y Zaragoza, un partido marcado por la tensión debido a la situación de ambos equipos en la tabla. El encuentro se encontraba en sus últimos minutos cuando el árbitro revisaba una jugada en el VAR, lo que elevó la presión en el campo.

Andrada, que ya había sido amonestado, abandonó su portería para reclamar una acción dentro del área. Tras empujar a Jorge Pulido, capitán del Huesca, recibió la segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, la situación escaló cuando, tras ver la expulsión, el arquero corrió hacia el rival y le lanzó un puñetazo directo al rostro.

La agresión desató una pelea entre jugadores de ambos equipos en el centro del campo y marcó el desenlace de un partido clave por la permanencia, que terminó con victoria del Huesca por 1-0. Ahora, con la sanción confirmada, el caso de Andrada queda como un ejemplo de las consecuencias disciplinarias más severas en el fútbol profesional.

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