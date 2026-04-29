Giro de Italia 2026: Lista de participantes confirmados para la Corsa Rosa sin Isaac del Toro

El Giro de Italia 2026 presenta una lista estelar con Vingegaard, Bernal y Carapaz, mientras Isaac del Toro queda fuera por decisión estratégica de su equipo

Los ciclistas que participarán en el 109° Giro de Italia | Reuters

El Giro de Italia 2026 ya perfila su pelotón con una lista inicial de corredores que anticipa una edición de gran exigencia y nivel competitivo. La carrera, una de las más importantes del calendario internacional, se disputará del 8 al 31 de mayo, con un recorrido que comenzará en Bulgaria y concluirá en Roma.

La edición 109 de la Corsa Rosa contará con 23 equipos en competencia, integrando escuadras WorldTour y conjuntos invitados. Aunque los bloques principales ya están definidos, la lista de ciclistas aún es preliminar y podría modificarse en los días previos al arranque oficial.

Entre las ausencias más llamativas aparece Isaac del Toro, quien no forma parte de la lista del UAE Team Emirates XRG para esta edición del Giro. El mexicano, segundo lugar de la carrera italiana en 2025 y una de las figuras de mayor crecimiento dentro del pelotón internacional, tendrá otro objetivo dentro de su calendario competitivo.

La lista de participantes reúne nombres de peso como Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Richard Carapaz, Enric Mas, Jai Hindley, Giulio Ciccone y Adam Yates, corredores llamados a marcar la pelea por la clasificación general. El trazado también abre espacio para velocistas, rodadores y especialistas en fugas, por lo que el pelotón mezcla líderes de tres semanas, gregarios de montaña, contrarrelojistas y sprinters.

¿Por qué no participa Isaac del Toro en el Giro de Italia?

Isaac del Toro no aparece en la lista del Giro de Italia 2026 porque su calendario fue orientado hacia el Tour de Francia, competencia en la que el mexicano apunta a debutar como parte de la planificación del UAE Team Emirates XRG. El ensenadense sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco y el equipo decidió enfocar su temporada en la ronda francesa, por lo que la Corsa Rosa quedó fuera de sus objetivos principales para este año.

La decisión también responde a una estrategia de manejo deportivo, ya que Del Toro viene de una edición 2025 de alto impacto, en la que terminó segundo y portó la maglia rosa durante 11 etapas. En ese contexto, el equipo busca administrar sus cargas competitivas y llevarlo a una nueva experiencia dentro de una gran vuelta, ahora con el Tour de Francia como punto central de su campaña.

Lista de participantes del Giro de Italia 2026

La siguiente lista reúne a los ciclistas confirmados o perfilados dentro de la nómina provisional por equipos para el Giro de Italia 2026. La relación puede cambiar antes de la salida oficial, ya que las escuadras suelen ajustar sus alineaciones por estado de forma, lesiones o estrategia de carrera.

Alpecin-Premier Tech: Francesco Busatto, Kaden Groves.

Francesco Busatto, Kaden Groves. Bahrain-Victorious: Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Afonso Eulálio, Matevž Govekar, Alec Segaert, Edoardo Zambanini.

Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Afonso Eulálio, Matevž Govekar, Alec Segaert, Edoardo Zambanini. Bardiani CSF 7 Saber: Manuele Tarozzi, Filippo Turconi.

Manuele Tarozzi, Filippo Turconi. Decathlon CMA CGM Team: Tobias Lund Andresen, Felix Gall, Tord Gudmestad, Gregor Mühlberger, Oliver Naesen.

Tobias Lund Andresen, Felix Gall, Tord Gudmestad, Gregor Mühlberger, Oliver Naesen. EF Education – EasyPost: Samuele Battistella, Richard Carapaz, Darren Rafferty, Michael Valgren.

Samuele Battistella, Richard Carapaz, Darren Rafferty, Michael Valgren. Groupama-FDJ United: Lorenzo Germani.

Lorenzo Germani. Netcompany INEOS Cycling Team: Thymen Arensman, Egan Bernal, Filippo Ganna.

Thymen Arensman, Egan Bernal, Filippo Ganna. Lidl-Trek: Giulio Ciccone, Derek Gee-West, Jonathan Milan, Matteo Sobrero, Max Walscheid.

Giulio Ciccone, Derek Gee-West, Jonathan Milan, Matteo Sobrero, Max Walscheid. Lotto Intermarché: Simone Gualdi, Liam Slock, Lennert Van Eetvelt.

Simone Gualdi, Liam Slock, Lennert Van Eetvelt. Movistar Team: Juan Pedro López, Enric Mas, Nelson Oliveira, Javier Romo, Einer Rubio.

Juan Pedro López, Enric Mas, Nelson Oliveira, Javier Romo, Einer Rubio. NSN Cycling Team: Alessandro Pinarello, Nick Schultz, Dion Smith, Corbin Strong, Ethan Vernon.

Alessandro Pinarello, Nick Schultz, Dion Smith, Corbin Strong, Ethan Vernon. Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team: David de la Cruz, Chris Harper.

David de la Cruz, Chris Harper. Red Bull-BORA-hansgrohe: Jai Hindley, Gianni Moscon, Giulio Pellizzari, Danny Van Poppel, Aleksandr Vlasov, Ben Zwiehoff.

Jai Hindley, Gianni Moscon, Giulio Pellizzari, Danny Van Poppel, Aleksandr Vlasov, Ben Zwiehoff. Soudal Quick-Step: Paul Magnier, Jasper Stuyven, Filippo Zana.

Paul Magnier, Jasper Stuyven, Filippo Zana. Team Jayco AlUla: Pascal Ackermann, Koen Bouwman, Filippo Conca, Alan Hatherly, Luka Mezgec, Ben O’Connor.

Pascal Ackermann, Koen Bouwman, Filippo Conca, Alan Hatherly, Luka Mezgec, Ben O’Connor. Team Picnic PostNL: James Knox, Juan Guillermo Martínez, Frank Van den Broek, Casper Van Uden.

James Knox, Juan Guillermo Martínez, Frank Van den Broek, Casper Van Uden. Team Polti VisitMalta: Mirco Maestri.

Mirco Maestri. Team Visma | Lease a Bike: Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Wilco Kelderman, Timo Kielich, Sepp Kuss, Bart Lemmen, Davide Piganzoli, Jonas Vingegaard.

Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Wilco Kelderman, Timo Kielich, Sepp Kuss, Bart Lemmen, Davide Piganzoli, Jonas Vingegaard. Tudor Pro Cycling Team: Mathys Rondel, Michael Storer.

Mathys Rondel, Michael Storer. UAE Team Emirates XRG: Igor Arrieta, Jan Christen, António Morgado, Jhonatan Narváez, Marc Soler, Jay Vine, Adam Yates.

Igor Arrieta, Jan Christen, António Morgado, Jhonatan Narváez, Marc Soler, Jay Vine, Adam Yates. Unibet Rose Rockets: Hartthijs De Vries, Dylan Groenewegen, Wout Poels, Elmar Reinders.

Hartthijs De Vries, Dylan Groenewegen, Wout Poels, Elmar Reinders. Uno-X Mobility: Johannes Kulset, Erlend Blikra, Andreas Leknessund, Markus Hoelgaard, Fredrik Dversnes Lavik, Sakarias Koller Løland, Martin Tjøtta, Ådne Holter.

Johannes Kulset, Erlend Blikra, Andreas Leknessund, Markus Hoelgaard, Fredrik Dversnes Lavik, Sakarias Koller Løland, Martin Tjøtta, Ådne Holter. XDS Astana Team: Davide Ballerini, Alberto Bettiol, Lorenzo Fortunato, Harold Martín López, Christian Scaroni, Diego Ulissi.

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