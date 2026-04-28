Posibles alineaciones del Platense vs Santa Fe por Copa Libertadores 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos al partido entre Platense y Santa Fe por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Platense vs Santa Fe, previa | Claro Sports

En Claro Sports seguimos al pie del cañón la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Platense de Argentina recibe en su casa, el Estadio Ciudad Vicente López, a Independiente Santa Fe. Los colombianos deben ganar o ganar, pues aún no suman de a tres puntos en el torneo continental.

Posible alineación de Platense por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Posible alineación de Independiente Santa Fe por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Platense vs Santa Fe por la Copa Libertadores 2026?

El compromiso a disputarse en el Estadio Ciudad Vicente López, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se llevará a cabo este miércoles 29 de abril a las 05:00 de la tarde (hora colombiana) se podrá ver a través de ESPN y Disney+. No obstante en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos de Platense

24.04.2026 | Platense 0-1 San Lorenzo.

20.04.2026 | Central Córdoba 4-3 Platense.

16.04.2026 | Peñarol 1-2 Platense.

12.04.2026 | Platense 1-1 Gimnasia.

Últimos partidos de Santa Fe

23.04.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe.

19.04.2026 | Independiente Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo.

15.04.2026 | Corinthians 2-0 Independiente Santa Fe .

. 12.04.2026 | Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe | Fecha 16.

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