Armando González busca ser titular en Olympiacos: los números que respaldan a la ‘Hormiga’

La ‘Hormiga’ González busca ser titular en Olympiacos ante El Kaabi y Yaremchuk; sus números respaldan su candidatura para la temporada 26-27

Armando González apunta alto con Olympiacos. | Captura YT Olympiacos

Armando González llega al Olympiacos con la intención de pelear por un lugar en el once titular y no solo como un proyecto a futuro, luego de una temporada en la que destacó con Chivas gracias a sus 24 goles entre el Apertura 2025 y Clausura 2026. Además de su capacidad frente al arco, sus registros estadísticos lo colocan como una opción competitiva frente a Ayoub El Kaabi y Roman Yaremchuk, pues un análisis de BeSoccer lo ubica por encima de sus compañeros en siete de 13 métricas evaluadas y con un mejor rating general: 70 puntos, por encima de los 59 de El Kaabi y los 41 de Yaremchuk. Nota completa, aquí.