Camilo Villegas y María Ochoa reunen al golf colombiano por una causa que va más allá del deporte

El golf colombiano también se unen a las diferentes donaciones y actos de solidaridad para todas las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Camilo Villegas, golfista colombiano | Federico Arboleda

Camilo Villegas y María Ochoa volverán a reunir al golf colombiano alrededor de Mia’s Miracles. Un año después de realizar por primera vez en Colombia este torneo, la segunda edición dará continuidad a una iniciativa que durante 2025 destinó recursos a niños y familias que enfrentan diagnósticos médicos complejos.

El torneo tendrá nuevamente a Medellín como escenario y, además, Mia’s Miracles prepara una nueva jornada en Bogotá para finales de año. La iniciativa busca reunir a la comunidad del golf alrededor de una causa relacionada con los niños y sus familias.

Mia’s Miracles entregó $138 millones a 673 niños y sus familias

Durante 2025, el programa ‘Milagros de Mia’ entregó 138 millones de pesos en donaciones y benefició a 673 niñas, niños y sus familias. Los recursos estuvieron destinados a atender gastos que las familias deben asumir durante una enfermedad y que no hacen parte del tratamiento médico.

La Fundación con colaboración de Camilo Villegas y compañía también destinó recursos a hospitales mediante el programa ‘Lugares que Sanan de Mia’. Durante 2025, entregó 600 millones de pesos para la remodelación del espacio de quimioterapia ambulatoria infantil de San Vicente Fundación, en Medellín.

Estos resultados hacen parte del propósito con el que Camilo Villegas y María Ochoa impulsan el torneo en Colombia: utilizar el golf para generar recursos, visibilizar una causa y construir una red de apoyo para familias que atraviesan diagnósticos médicos complejos.

“Traer nuevamente el torneo a Colombia es una manera de seguir honrando nuestra misión y de continuar construyendo esperanza. Lo que hemos conseguido demuestra que cuando nos unimos alrededor de una causa, podemos generar un impacto real en la vida de muchas familias”, señaló Camilo Villegas.

Por su parte, María Ochoa explicó que el resultado del torneo no se mide únicamente por la cantidad de participantes. “La misión de la Fundación es llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. El golf nos permite reunir a muchas personas y amigos alrededor de un propósito que trasciende el deporte”, afirmó.

Mia’s Miracles apoyará la reconstrucción de un hospital infantil

La segunda edición del torneo también destinará parte del recaudo al programa ‘Unidos por el milagro de la reconstrucción’. Esta iniciativa busca contribuir a la recuperación de un hospital infantil o de una de las áreas destinadas a niños en uno de los hospitales afectados por el terremoto que vivió Colombia hace pocos días. De esta manera, el torneo que protagoniza Camilo Villegas incorporará este objetivo a los programas que Mia’s Miracles desarrolla para apoyar a niños y familias.

Medellín y Bogotá serán escenarios de Mia’s Miracles

Medellín volverá a ser escenario del torneo de Mia’s Miracles. La jornada reunirá a jugadores alrededor del golf y de los programas de la Fundación. La iniciativa ya completó su cupo de jugadores y contará con el respaldo de marcas y empresas del país como Seguros Sura Colombia, Ron Parce, Chevignon, Robusta, Touche e Interllantas, entre otras.

A finales de año, Bogotá también será sede de una nueva jornada de Mia’s Miracles, con lo que la iniciativa ampliará su presencia en Colombia. El torneo plantea así un objetivo que va más allá del resultado deportivo. Cada participación y cada recurso recaudado estarán vinculados con los programas que apoyan a niños y familias, así como con la reconstrucción de espacios hospitalarios destinados a la atención infantil.

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