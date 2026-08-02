Mateo Chávez es campeón de la Supercopa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

El jugador de la selección mexicana jugó como titular, disputó 70 minutos y dio una asistencia para abrir el marcador en el triunfo de 4-0 sobre el PSV Eindhoven.

Mateo Chávez y AZ Alkmaar conquistan la Supercopa de Países Bajos. | Imago 7

Mateo Chávez comenzó la temporada 2026-2027 con un nuevo título en el fútbol europeo. El lateral mexicano se proclamó campeón de la Supercopa de los Países Bajos después de que el AZ Alkmaar derrotó 4-0 al PSV Eindhoven en el Philips Stadion.

El exjugador de Chivas apareció como titular por el costado izquierdo y disputó 70 minutos. Además de formar parte de la línea defensiva, Chávez intervino en la acción que abrió el marcador al minuto 25, con una incorporación al área y una diagonal que terminó en el gol de Mexx Meerdink.

El resultado permitió que el futbolista mexicano sumara otro campeonato con el conjunto de Alkmaar, pocos meses después de levantar la Copa de los Países Bajos. La Supercopa, denominada oficialmente Johan Cruijff Schaal, enfrenta al campeón de la Eredivisie con el ganador del torneo de copa y marca el inicio oficial de la campaña neerlandesa.

Mateo Chávez participó en el primer gol del AZ Alkmaar

El encuentro cambió desde los primeros minutos por la expulsión de Joey Veerman. El mediocampista del PSV recibió la tarjeta roja al minuto 9, situación que dejó al campeón de liga con diez jugadores durante la mayor parte del partido.

AZ aprovechó la superioridad numérica y encontró el primer tanto por medio de Meerdink. Chávez avanzó por el sector izquierdo, entró al área y envió un pase hacia el centro. La defensa bloqueó el intento, pero el rebote quedó a disposición del delantero neerlandés, quien colocó el 1-0.

En la segunda mitad, Weslley Patati amplió la ventaja al minuto 51 y Elijah Dijkstra marcó el tercero al 58. Ro-Zangelo Daal completó el marcador desde el punto penal para confirmar el 4-0 y entregar el trofeo al equipo dirigido por Leeroy Echteld.

La participación de Chávez concluyó al minuto 70, después de cumplir funciones defensivas y ofrecer una salida constante por la banda. Su titularidad en el primer partido oficial de la temporada representa una señal sobre el papel que puede asumir durante su segundo año con el club.

🚨🇳🇱 LA JUGADA DE MATEO CHAVEZ Y EL GOL DEL AZ ALKMAAR EN LA SUPERCOPA DE PAÍSES BAJOS CONTRA PSV! 🏆



Titular en el primer partido de la temporada. 🔥 pic.twitter.com/1yfaTTkiBO — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 2, 2026

Segundo título de Mateo Chávez en el fútbol neerlandés

La Supercopa se convirtió en el segundo campeonato de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar. El primero llegó en abril de 2026, cuando el conjunto rojiblanco conquistó la Copa de los Países Bajos por quinta ocasión en su historia.

El defensa llegó al AZ procedente de Chivas para la temporada 2025-2026 y firmó un contrato hasta mediados de 2030. Durante su primera campaña participó en 34 encuentros, con un gol y dos asistencias.

Este campeonato también representa la segunda Supercopa de los Países Bajos para el AZ Alkmaar. El club había levantado el trofeo en 2009, cuando derrotó 5-1 al Heerenveen y contaba en su plantilla con el mexicano Héctor Moreno.

Para Chávez, el título llega después de su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026. El lateral regresó a Alkmaar durante julio para incorporarse a la preparación del equipo y ahora inicia el nuevo ciclo con minutos, una jugada determinante y un trofeo.

TE PUEDE INTERESAR: