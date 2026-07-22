Mateo Chávez regresa al AZ Alkmaar con nuevos objetivos tras cumplir su sueño en el Mundial 2026

El mexicano regresó tras el Mundial 2026, recordó su gol en el Estadio Azteca y trazó nuevos objetivos para la próxima temporada en Países Bajos

Mateo Chávez retomó los entrenamientos con el AZ Alkmaar después de cerrar su participación con la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral volvió a Países Bajos tras un periodo de descanso y fue recibido por sus compañeros y el cuerpo técnico antes de comenzar su preparación para la nueva temporada.

El futbolista de 22 años regresó a las instalaciones del conjunto neerlandés el 21 de julio y conversó con los medios oficiales del club sobre su paso por el torneo, el gol que marcó frente a Chequia y los momentos que compartió con su familia. Chávez usa el dorsal 15 del AZ y tiene contrato con la institución hasta mediados de 2030.

Mateo Chávez vuelve a entrenar con el AZ Alkmaar

El lateral quiere seguir creciendo en Europa | Reuters

Después de varias semanas concentrado con México, Chávez reconoció que uno de sus primeros objetivos será recuperar el ritmo de sus compañeros y ponerse a disposición del equipo. El defensa mexicano aseguró que se encuentra motivado para iniciar una etapa en la que buscará consolidarse dentro del AZ. “Sí, estoy muy feliz. Con ganas de entrenar de nuevo para ponerme en forma para esta nueva temporada y feliz de estar aquí”, expresó el lateral durante la entrevista. Aunque el Mundial representó uno de los momentos centrales de su carrera, Chávez dejó claro que no quiere detener su crecimiento después de lo conseguido con el Tricolor.

“Pero sí, no puedo quedarme ahí. Quiero ganar más cosas, tener más experiencias aquí, ganar algo más con AZ y, sí, cumplir más sueños como ese”, agregó el jugador, quien llegó al conjunto de Alkmaar procedente de Chivas para la temporada 2025-2026. El mexicano se formó en las categorías inferiores del Guadalajara y debutó en la Liga MX en enero de 2024.

El regreso también significó el reencuentro con los jugadores y trabajadores del club después de permanecer concentrado durante el Mundial. Chávez reconoció que siguió los partidos de preparación del AZ y que ahora deberá trabajar para alcanzar el nivel físico del resto del plantel. “Sí, estaba muy feliz. Ellos también estaban felices de verme y nos extrañábamos. Veo a los chicos jugando muy bien. Quiero estar tan en forma como ellos y necesito trabajar estos días para llegar a ese nivel”, explicó. “Pero sí, estaba muy feliz de ver a los chicos, de ver al personal, a todos. Extrañaba mucho estar aquí y sí, estoy feliz”.

El Mundial 2026, una experiencia que conservará toda la vida

La participación en el Mundial representó el cumplimiento de una meta que Chávez había perseguido desde sus primeros años como futbolista. El defensa formó parte del plantel dirigido por Javier Aguirre y tuvo la oportunidad de disputar la competencia celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Al ser cuestionado sobre lo que significó jugar por primera vez una Copa del Mundo, el futbolista señaló que se trata de una experiencia que permanecerá en su memoria. “Sí, como dices, es un sueño, sabes, estoy muy feliz. Fue una experiencia increíble y ahora, la tendré siempre en mi mente. Esta experiencia y todo será para toda mi vida”.

Antes del torneo, Chávez había explicado que representar a México era una responsabilidad compartida con su generación. El lateral integró el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, después de ser incluido en la convocatoria definitiva presentada a principios de junio.

El episodio que colocó al jugador del AZ entre los protagonistas del torneo ocurrió en el cierre de la fase de grupos. Chávez apareció como titular ante Chequia y anotó al minuto 55 el primer tanto de la victoria mexicana por 3-0. Julián Quiñones amplió la diferencia al 61 y Álvaro Fidalgo cerró el marcador en el tiempo de compensación. “Sí, el gol. Creo que todo fue especial, pero el gol por cómo mi familia disfrutó ese momento. Mis padres, mis amigos, todo fue tan bueno y, sí, es algo que voy a guardar, como te digo, para toda mi vida”, relató Chávez al recordar el momento más importante de su participación.

Mateo Chávez recuerda su gol en el Estadio Azteca

El lateral también reconstruyó lo ocurrido durante su debut mundialista. México llegó al último partido de la fase de grupos con la clasificación asegurada, pero todavía buscaba terminar en el primer lugar del sector y completar una primera ronda con tres victorias.

Chávez destacó la relevancia colectiva del resultado antes de hablar sobre su actuación individual. “Creo que ese partido fue importante para nosotros porque lo ganamos; fue la primera vez que México gana los tres partidos de la fase de grupos en el Mundial”, explicó.

“Así que estaba muy, muy feliz por ese partido. Ya estábamos en la primera posición del grupo, así que el entrenador pudo hacer algunas sustituciones. Así que entré en ese juego, comencé como titular”, continuó el defensa, quien abrió el marcador durante la segunda mitad.

La anotación se produjo después de un encuentro cerrado durante los primeros minutos. Chávez avanzó desde un costado, ingresó al área y definió para superar al guardameta de Chequia, acción que encaminó el triunfo mexicano. Su gol fue al minuto 55 y confirmó que México terminó la fase de grupos con su tercera victoria consecutiva.

“Te pones nervioso, pero tienes toda la energía de la gente en el Estadio Azteca. Y luego fue un partido difícil, 0-0, y sí, en la segunda mitad, algo así como en el minuto 55 o algo así, tuve esa oportunidad y el gol, y todo fue tan impresionante. Y sí, el 3-0 fue el último partido de Memo y todo. Esa noche fue muy especial”, recordó.

El jugador aseguró que, después de marcar, buscó de inmediato a sus familiares entre las tribunas. El ruido dentro del estadio y la respuesta de los aficionados marcaron una celebración que Chávez describió como difícil de explicar. “Fue… sí, no lo sé. Solo mucho ruido en el estadio. Yo sabía dónde estaba mi familia, así que simplemente les hice una señal. Vi a mi familia y sí, todo el ruido, todos mis amigos estaban muy felices por mí, mis compañeros de equipo. Así que, sí, no lo sé, disfruté mucho ese momento”.

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